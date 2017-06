Crece el empleo rural y en ciudades intermedias

Archivo particular.

Casi 500.000 personas consiguieron trabajo en abril pasado, aspecto que llevó a que la tasa de desempleo cayera levemente, cerró en 8,9%, mientras que en el mismo mes del 2016 fue de 9%.



Con este resultado, el índice revelado por el Dane completa dos meses en un dígito y retoma la tendencia que traía desde abril del 2016, solamente frenada en enero y febrero de este año, cuando cerró en 11,7% y 10,5%, respectivamente.



“El dato de 8,9% es significativo, teniendo en cuenta que en abril el invierno afectó de manera importante muchas zonas del país con repercusiones notorias para el comercio”, aseguró la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo Gallego.



Igualmente, Restrepo resaltó que, en el cuarto mes de este año, 490.000 personas más se ocuparon con respecto al mismo mes de 2016, especialmente en cabeceras de ciudades intermedias y en las zonas rurales.



EMPLEO RURAL E INTERMEDIO



Esta tendencia la revela el Dane, al indicar que la población ocupada de las 13 principales ciudades decreció en 55.000 personas, en comparación con el mismo mes del 2016. En contraste, las cabeceras rurales sumaron 336.000 nuevos ocupados en abril de este año.



Stefano Farné, economista del Observatorio de Mercado Laboral de la Universidad Externado, aseguró que “la tendencia deja entrever que el aporte de ocupados lo están tomando las ciudades intermedias y zonas rurales, en contraste con la participación de áreas metropolitanas y grandes urbes”.



Por su parte, Cecilia López, economista y exministra dijo que “estos resultados pueden responder al buen desempeño que tuvo el agro en el primer trimestre, al ser el que más jalonó la economía nacional, sumado a que la industria está cayendo en las grandes ciudades. Todo lo anterior, aun cuando abril no está dentro de los tres primeros meses del año”



Además, López aseguró que del resultado del informe le queda como incógnita el hecho de que aumentara la tasa general de participación, pero el desempleo no aumentara.



Frente a esto, el director del Dane, Mauricio Perfetti, confirmó que “se da, pues la tasa de ocupación fue una de las más altas del histórico que tenemos, lo cual llevó a que absorbiera la tasa de participación durante el cuarto mes del año”.



A su turno, Farné aseguró que “todos los economistas y analistas estábamos esperando que, en lugar de bajar, el desempleo aumentara, debido al pobre índice de crecimiento que registró el PIB nacional (1,1%) en el primer trimestre del año”.



Como respuesta, Perfetti señala que este fue el PIB del primer trimestre, el cual no tuvo un efecto mayor en el desempleo, pues igualmente decreció a 8,9% en abril del presente año”.