Cuatro cosas que debe saber antes de aplicar a una vacante

Encontrar trabajo a veces se convierte en una tarea complicada no solo porque haya pocas vacantes y muchos candidatos, sino también porque existen ciertos factores que las empresas tienen en cuenta a la hora de seleccionar el personal y que desconocemos.



(Lea: Portales de empleo y redes sociales, aliados en la búsqueda de trabajo)



Al momento de presentarnos ante una oportunidad de empleo debemos tener en cuenta la manera en la que mostramos quiénes somos como profesionales y saber encontrar la vacante ideal para el perfil que tenemos.



(Lea: La nueva herramienta de Google para buscar trabajo)



Por ello, Performia un proveedor internacional de soluciones para la selección de personal y creación de equipos productivos, da los siguientes aspectos que debe tener en cuenta a la hora de postularse y que le podrán servir para conseguir el trabajo que desea:



1. No cambie de empleo constantemente: las compañías suelen tener en cuenta personal que sea productivo y estable, que permanezca por mucho tiempo en un puesto de trabajo.



En ocasiones, los reclutadores descartan a un candidato simplemente porque ven que no tiene estabilidad laboral ya que cambia de empleo a menudo y este es un factor que puede ser contraproducente para la organización.



Según el director de Performia, Jairo Pinilla, “es importante que tenga presente este punto. Por lo general para cargos gerenciales la experiencia exigida en un mismo empleo es de por lo menos tres años, para cargos medios es de dos años y para cargos operativos de uno y medio”.



2. Especialícese en un área: este es otro factor fundamental. Si usted en toda su carrera se dedica a actividades encaminadas hacia la misma área de especialidad, es más fácil que su perfil sea tomado en cuenta para una vacante, ya que denota que ha desarrollado habilidades y tiene experiencia.



3. Invierta en usted: “descubra su potencial, sus habilidades y mejore constantemente a través de capacitación en temas que puedan brindarle herramientas, que le permitan crecer a nivel laboral y personal”, señala Pinilla.



Adicional, no espere que toda la capacitación que necesita o quiere, se la pague su empleador, mejor demuestre que invierte en su propia educación. De igual manera, esta característica tiene un valor agregado en las especificaciones de su perfil.



4. Aplique solo a los cargos que se ajusten a su perfil: muchas personas cometen el error de aplicar a todo pensando que pueden tener un mejor resultado, y la verdad es que no. Los reclutadores no pierden tiempo evaluando a las personas que no tienen el perfil para un cargo, así que mejor invierta sus energías solo en postularse a vacantes que usted sepa y vea que puede desempeñar.



Aplicar a todo lo que salga es siempre una señal de un candidato desesperado y eso lo puede descartar de un buen proceso.