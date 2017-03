De cada cuatro mujeres, tres aspiran a cargos ejecutivos

Empoderar a la mujer dentro de las empresas y trabajar continuamente a la par de los hombres fueron las principales reflexiones que dejó el conversatorio ‘Leaders & Daughters’ (Líderes e hijas), organizado, en Bogotá, por la firma experta en consultoría y recursos humanos Egon Zehnder.



El evento, que reunió a decenas de empresarios colombianos, estuvo enmarcado en el estudio homónimo que realizó la consultora, en el cual se reveló la radiografía laboral de 7.000 mujeres de todo el mundo.



En este sentido, el informe muestra la situación global del sexo femenino, en términos de consideraciones para hacer su carrera profesional, avances laborales, progresos de las profesiones, sus influencias, entre otros.



Así las cosas, la firma pudo establecer que las ambiciones en entornos de trabajo han ido creciendo por parte de las mujeres, sobre todo de las nuevas generaciones. Y es que el 74 por ciento de las encuestadas aseguró que aspira llegar a un cargo ejecutivo. Esta meta, agrega Egon Zehnder, es más ambiciosa en economías desarrolladas como Brasil, China e India.



Lo anterior contrasta con el avance profesional que tienen las mujeres, si se tiene en cuenta que “por todo el mundo, ellas siguen sufriendo por vallas que no permiten que sean promovidas en sus puestos de trabajo”, reza el estudio.



Y es que apenas una de cada tres aseguró lograr una estabilidad entre su parte personal y profesional, convirtiéndose esto en un obstáculo directo para la consecución de sus objetivos en el trabajo. Además de esto, “pocas mujeres, sobre todo las más jóvenes, presentan mayores problemas para encontrar un mentor o guía que les asista en su día a día”, agrega el reporte.



DESARROLLO E INFLUENCIAS



En continuidad con el estudio, la consultora encontró que apenas la mitad de las mujeres vinculadas formalmente a una organización tienen acceso a plataformas, que les permitan participar activamente en la planeación de su carrera laboral.



Y señala que, al igual que en los anteriores puntos, los países más desarrollados son los que entregan mayores oportunidades para el desarrollo profesional y personal. No obstante, este grupo de naciones no se salva de los cambios de políticas por la retroalimentación formal que hacen sus trabajadoras, si se tiene presente que menos de la mitad reportaron haber sido tenidas en cuenta en este aspecto puntual.



Por otro lado, y en cuanto a las influencias que tienen o han tenido las mujeres consultadas, la firma en mención pudo establecer que apenas los padres ocupan un papel en esta respuesta, aun cuando apenas llegan a un 17 por ciento de relevancia.



“Las mujeres fueron las que más coincidieron en que no han tenido una influencia considerable de nadie, en contraste con las más jóvenes, quienes sí destacaron a sus madres como modelos a seguir”, concluyó el estudio.