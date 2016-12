En octubre de 2016, la tasa de desempleo fue de 8,3 %. En el mismo mes de 2015, la tasa de desempleo se ubicó en 8,2 %.



El Director del Dane, Mauricio Perfetti del Corral, destacó que “en octubre de 2016, el nivel de ocupados se encuentra por encima de los 23 millones, el más alto de los últimos 16 años para este mes”.



Perfetti explicó que aunque el porcentaje es levemente superior al dato del mismo mes del año pasado, en octubre de 2016 más personas en términos reales estuvieron ocupadas en relación con los últimos 16 años, tiempo que se viene realizando la medición.



Esto significaría que el porcentaje de personas en edad de trabajar también subió porcentualmente, lo que explica que el porcentaje no haya caído más pese a que hay más ocupados.



Lea: Así fue el desempleo en septiembre



AGOSTO - OCTUBRE



En el trimestre, la tasa de desempleo para el total nacional se situó en 8,6 % y completa seis periodos consecutivos (agosto - octubre) con tasas de un dígito.



La tasa de participación fue de 65,0 % y la de ocupación se ubicó en 59,4 %. Para ese mismo trimestre de 2015, la tasa de desempleo registró 8,7 %, la tasa de participación 65,4 % y la de ocupación 59,7 %.



En el trimestre agosto - octubre de 2016, las ramas que jalonaron la generación de

empleo en el total nacional fueron: actividades inmobiliarias, empresariales y de

alquiler; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; comercio, restaurantes y

hoteles e industria manufacturera.



Lea: Las 10 mejores empresas para trabajar siendo joven

​

En los últimos doce meses móviles (noviembre 2015 - octubre 2016) se destaca que se completan 38 periodos consecutivos donde el desempleo mantiene tasa de un dígito al ubicarse en 9,2 %.



13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS



La tasa de desempleo en las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas, en octubre de

2016, se ubicó en 9,0 %.



Por su parte, la tasa de desempleo del trimestre de agosto - octubre de 2016 fue

de 9,4 %.



Las tasas de desempleo más bajas se registraron en Barranquilla A.M. con 7,8 %,

Bucaramanga A.M. con 8,2 % y Pasto con 8,2 %.



Lea: En Colombia, los puestos técnicos son los más difíciles de llenar



Las ciudades con tasas de desempleo más altas en el trimestre fueron Quibdó con 17,1 %, Armenia con 14,3 % y Cúcuta A.M. con 13,9 %.



En este periodo, las ramas de actividad que más contribuyeron a la generación de

empleo en el trimestre de agosto - octubre de 2016, para las 13 ciudades y Áreas

Metropolitanas, fueron: actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler;

construcción e industria manufacturera.



La generación de empleo en las 13 ciudades y A.M. estuvo asociada a la creación

de empleo asalariado (formal), que fue el único que aportó a la variación positiva

de la ocupación.



Lea: Consejos para que cambie de trabajo el próximo año



EL COMERCIO, EL MÁS AFECTADO



Las cifras entregadas por el Dane indican que en las 13 ciudades, el personal ocupado en comercio disminuyó durante el último trimestre del año 0,1 por ciento.



Sin embargo, se destacaron actividades como la construcción, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y la industria manufacturera.