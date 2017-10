Desempleo le sigue haciendo el ‘quite’ a la desaceleración

El desempleo en Colombia ha pasado desapercibido en el ‘coletazo’ de la desaceleración económica y los expertos aún dudan sobre cómo cerrará el 2017.



No obstante, sí coinciden en algo y es que tanto el campo como la agricultura han sacado la cara para que dicho resultado se mantenga por debajo de los dos dígitos, cifra inesperada por los analistas a comienzos de año, cuando –desde entonces– se preveía que el crecimiento del PIB de este año sería pobre.



De hecho, en lugar de aumentar, la desocupación ha caído y solo en enero y febrero superó los dos dígitos, y en apenas dos meses (febrero y mayo) estuvo por encima frente al 2016.



El más reciente informe del Dane –trimestre móvil mayo - julio– indica que a nivel nacional el sector que más empleos entregó fue comercio, hoteles y restaurantes con algo más de 6 millones de puestos, pero a la vez fue uno de los que más decreció frente al mismo periodo del 2016 (-1,7%).



Esto mismo sucedió con los demás sectores que más trabajos le aportaron al país en dicho lapso, con una excepción. El agro el único que registró un cúmulo alto de población ocupada y a la vez tuvo un alza importante frente al año pasado (5,6%).



Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), resaltó que: “Hasta ahora el agro ha sido bandera, pero su desempeño a futuro dependerá del consumo y, por ende, del ingreso del productor y la rentabilidad para reinvertir que tenga; es decir, del comportamiento directo del PIB”.



CIERRE DE AÑO AGRIDULCE



En esto coincidió Stefano Farné, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, quien afirmó que las condiciones de trabajo en las áreas rurales han venido inclinando la balanza, tras la caída de generación de nuevos puestos en las grandes urbes. Esto, gracias a que la seguridad ha mejorado en las zonas apartadas, por cuenta de la firma del acuerdo de paz con las Farc.



No obstante este panorama, es importante señalar que las expectativas para lo que resta del año, si bien son estables, muestran que la desaceleración sí le podría pasar una factura corta al desempleo.



Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario destacó que, en lo que queda del año, la idea es mantener la tasa en un dígito, pero que aún logrando esto, el dato seguiría siendo mayor al de los países comparables de la región.



“Colombia tiene un indicador moderadamente bueno, pero es superior al promedio latinoamericano, que –sumado a la desaceleración económica del país– daría como resultado que las expectativas de fin de año sean moderadamente pesimistas”, concluyó.