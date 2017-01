Los altos niveles de rotación de personal en las empresas, principalmente de jóvenes en edad de productividad, son hoy un reto para las compañías.



Y es que, a pesar de que las cifras del Dane indican que hay un alto nivel de desempleo en personas entre los 18 y los 25 años, para las empresas es muy difícil conseguir capital humano y aún más complicado retenerlas.



Andrés García, fundador y CEO de Dream Jobs, la app, cien por ciento colombiana de búsqueda de empleo por geolocalización, asegura que esta tendencia está asociada a los cambios generacionales.



“Antes las empresas ponían un letrero para buscar empleados y cientos de personas hacían fila. Hoy en día, si usted le dice a un joven que hay un trabajo, ellos evaluarán varios factores y si seguramente no colman sus expectativas no lo tomarán, a pesar de que lo necesiten”.



Esos cambios de paradigmas, han hecho que también las empresas busquen como relacionarse con los candidatos, que hoy más que un buen sueldo, busca la satisfacción personal y profesional.



Conscientes de que esa satisfacción está relacionada a aspectos de retribución de beneficios personales y familiares, que los expertos llaman salario emocional, Dream Jobs ha aplicado un modelo que satisface uno de los aspectos que podría ayudar a mejorar la calidad de vida de sus usuarios, candidatos a obtener un empleo: la cercanía de su trabajo a su casa o a su sitio de estudio.



Los usuarios registrados a esta plataforma tecnológica podrán saber sobre ofertas laborales cercanas a su lugar de residencia, registrando su hoja de vida.



La aplicación ubica las vacantes disponibles de las más de 2 mil empresas que actualmente están ofertando en la plataforma en todo el país, entre las que se destacan Allus, Grupo Bolívar, Grupo Éxito, CasaLimpia, Davivienda, Grupo Sura y Homecenter.



Ha sido tanto su éxito, que en su primer año de operación, la aplicación llegó a los 250 mil usuarios, contando con 150 mil usuarios recurrentes.



Además, ha sellado grandes alianzas con la Cámara de Comercio de Bogotá y el Icetex, entre otras, que tienen en Dream Jobs su más cercano aliado en la búsqueda de personal.



Para Andrés García, la clave del éxito de Dream Jobs es que en Colombia existía la necesidad de solucionar los problemas relacionados con búsqueda de empleo, que integrara el uso de las nuevas tecnologías y entendiera los complejos cambios de la sociedad.



“En doce meses Dream Jobs se convirtió en una oportunidad real”, señala García, quien actualmente se encuentra en Chile, a donde logró llevar su modelo.



En el inicio de 2017, la compañía logró la adquisición del 100 por ciento de Forums Consulting & Training, una consultora de recursos humanos con más de 10 años en el mercado.



“El objetivo de esta unión es consolidarse como el primer HeadHunting digital de la región, donde hoy no solo las empresas pueden subir sus ofertas laborales si no llevar todo el proceso de selección por medio del plan Dreamjobs Pro”, señaló García.



UN AÑO CON GRANDES LOGROS



La aplicación se encargó durante todo el año de diseñar e implementar estrategias de comunicación on/offline que mejor se adapten a las características del lugar geográfico de la oferta laboral gracias ha esto logró un resultado sin precedentes al vincular a 4.600 personas al mercado laboral.



“No nos limitamos al proceso de contratación, ayudamos a la integración en la empresa. Ahí se cierra el ciclo. Queremos que la gente pueda cumplir la expectativa de lograr el trabajo de los sueños” agrega García.



Antes de finalizar el 2016, la empresa concertó una alianza con la Secretaría de la Mujer de Bogotá, en la que cerca de 100 mil mujeres en condición de vulnerabilidad accederán a las ofertas de la aplicación.



“Sabemos de la importancia que tiene en nuestra sociedad abrir oportunidades laborales para todos y todas por igual. Creemos en la inclusión y estamos convencidos que una persona feliz, es una persona mucho más productiva” afirma García.



Javier Acosta

Portafolio.co

@javaco18