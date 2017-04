El 47 % de los ocupados del país son informales

La informalidad laboral en Colombia (en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas) registró una leve caída, entre diciembre del año pasado y febrero del presente, periodo en el que registró un 47%.



Este dato, revelado ayer por el Dane, muestra una leve caída en la no formalidad de empleo, si se tiene en cuenta que en el mismo lapso del año anterior –es decir, entre diciembre del 2015 y febrero del 2016– fue de 47,2%.



Ahora, si se toman en cuenta las cifras de las 23 ciudades que tienen áreas metropolitanas en Colombia, la informalidad laboral cerró en 48,2%, cifra que paralelamente también cayó dos puntos porcentuales en este lapso.



En este orden de ideas, Cúcuta, Sincelejo y Valledupar fueron las urbes donde más creció este dato, al registrar proporciones de 68,9%; 65,7% y 63,8%, respectivamente. En contraste, Bogotá, Medellín y Manizales se posicionaron como las ciudades donde el número de la población ocupada informal tuvo menores alzas, al registrar 41,6%; 42,3% y 42,4%, respectivamente.



Igualmente, vale destacar que de las cinco principales ciudades del país, Barranquilla y Bucaramanga fueron las únicas que presentaron aumento de empleados no formalizados, en comparación con el mismo periodo analizado del año inmediatamente anterior. Así, Barranquilla pasó de 45,9% a 47,3%, mientras que la capital de Santander tuvo una variación de 52,8% a 54,6%.



El reporte del Dane para este periodo de tiempo va más allá y señala que, en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, se registraron 10,6 millones de personas ocupadas, de las cuales casi cinco millones son informales. Bogotá, por ser la ciudad más habitada del país, fue la que más jalonó estas cifras y, puntualmente, registró poco más de cuatro millones de ocupados, de los cuales 1,7 millones no están formalizados.



POR SECTORES Y GÉNERO



Al desagregar el informe de la entidad estadística, se encontró que, entre diciembre del 2016 y febrero del 2017, los empleos relacionados con hotelería, restaurantes y comercio fueron las que más informalidad registraron, llegando incluso a ser casi el 50% del total. Y es que de casi cinco millones de empleados informales, cerca de 2,2 millones pertenecen a este sector de la economía. Además, le siguieron los servicios comunales, sociales y personales; la industria manufacturera y el transporte, almacenamiento y las comunicaciones.



Finalmente, agrega el Dane, en este trimestre móvil se registraron 5,74 millones de hombres ocupados, de los cuales 2,5 millones no tienen un vínculo laboral formalizado. Si se mira esta cifra en el caso de las mujeres, los resultados son aún más dicientes, pues de 4,86 millones de ocupadas que se encontraron –en las 13 ciudades y áreas metropolitanas analizadas por el Dane–, el 50% corresponde a mujeres con empleos de carácter informal.