El buen ambiente laboral también es digital

Tener la capacidad de adaptarse y prosperar requiere que las organizaciones den pasos en sus culturas y estructuras para lograr que sus empleados sean globales, que sus ideas tengan efectos en diversos mercados y para ser sustentables en lo digital.



Una empresa que logra que su trabajo sea visto como ejemplo por su desempeño sólido y constante, además de incluir nuevas tecnologías y sistemas, es vista como una compañía innovadora y eso se traduce en mayores y mejores oportunidades en los negocios.



De acuerdo con Korn Ferry, empresa que revela el índice de sustentabilidad digital en empresas mundiales, los desempeños de las organizaciones se evalúan en cinco dimensiones: la transparencia; agilidad; conectividad; empoderamiento y disciplina y foco. Así se puede conocer qué tan dispuestos están los negocios financieramente para adaptarse a las nuevas tecnologías, al empoderamiento de los empleados que aportan en niveles digitales y que permiten que su empresa también esté en la línea de esos cambios y a ser efectivos en este camino.



“Las empresas deben ser inclusivas en su ambiente laboral digital, incluyentes y colaborativas, deben promover eso en el día a día y en el desarrollo de las labores. Deben permitirse ser más abiertas, trabajar en comunidad, promover la comunicación de interacción; no es un tema de jerarquía, de ser imponentes, de tener horarios inflexibles, de no saber por qué se trabaja o del para qué, de exigir resultados siendo intransigentes”, explicó Jaime Bárcenas Ramos, senior principal de Korn Ferry Colombia.



Es muy probable que una empresa que no cambia su cultura y que no hace el trabajo para adaptarse a nuevas necesidades, tanto sociales como del mercado, se vea en aprietos en el futuro al querer modificar sus formas y ser más incluyente.

“Esta es una cuestión de actitud, de querer hacer las cosas, de conocer a los empleados y de aplicar lo que ellos ven, requieren y quisieran en la empresa, el dar la posibilidad de comunicarse entre jefes y empleados es brindarse a la construcción de puentes de desarrollo personal y corporativos para evitar los miedos que se ven por edades o por áreas de negocio”, puntualizó Bárcenas.

En síntesis, implementar estrategias digitales para que el talento humano se sienta cómodo y crezca con la imagen que da la empresa permite el éxito y crecimiento competitivo. Ahora, por fortuna, los nuevos talentos se adaptan mucho mejor al cambio.





Por: Laura Lesmes Díaz

contenido@elempleo.com