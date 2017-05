El ciclo PHVA para encarar un proceso de selección

La entrevista es determinante en un proceso de selección y por eso hay que prepararse. Aura Saavedra, consultora y coaching en Gestión del Talento Humano, recomienda seguir el ciclo de mejora continua PHVA.



Lo primero que debe hacer es Planear. Valore que fue elegido entre otras opciones, establezca objetivos. Averigüe información clave de la compañía: misión, valores, productos y servicios, indicadores, estructura y los principales retos del sector al que pertenece. En este primer paso reflexione sobre lo que puede aportarle a la empresa en caso de ser seleccionado e identifique sus debilidades frente al cargo y cuál sería el plan para superarlas. Tenga claros sus logros profesionales y la proyección que desea. Pregúntese adónde quiere llegar en el corto, mediano y largo plazo.



Lo segundo, Haga. Si esta nueva opción laboral le implica hacer lo que le gusta y se siente competente para el cargo, implemente acciones que le ayuden a conseguir su propósito. Arréglese para la ocasión sin exagerar y conserve su propio estilo. Si no está cómodo puede proyectarse poco natural e inseguro ante los ojos del reclutador.

Tercero: Verifique. Si fue seleccionado después de la entrevista, prepárese para el siguiente paso. Si tiene alguna duda, solicite retroalimentación, puede ganar mucho preguntando pues esto le ayudará a planear otros procesos.



Finalmente, Actúe: realice un plan de mejoramiento personal y profesional y ejecútelo. No le tema al cambio y tome acciones para crecer profesionalmente.



Más allá de estos pasos, hay que tener cuidado. En la entrevista, según Saavedra, usted “puede aparentar ser alguien que no es, sacar sus dotes de actor y obtener el empleo. Pero si dicho trabajo no se conecta con lo que realmente desea y no posee las competencias mínimas requeridas, será muy posible que su credibilidad, desempeño, salud, tranquilidad y felicidad se vean afectadas”.





Pablo Alejandro Alzate

Especial para Portafolio