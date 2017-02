Es seguro que al empoderar a los trabajadores con las herramientas para elegir cómo, dónde y cuándo trabajar, ayudamos a las organizaciones a promover un mayor nivel de compromiso y satisfacción, sostiene Juan Pablo Villegas, gerente general de Citrix Colombia.



Desde su punto de vista, propiciar los espacios de trabajo digitales que garanticen el acceso sencillo y seguro a las aplicaciones y datos que necesitan, las personas serán mucho más productivas y las empresas más competitivas.



En el estudio, el 63 % de los colombianos encuestados considera muy probable dejar el trabajo actual por uno donde el jefe les permita trabajar por objetivos y no para cumplir con un horario fijo. Otro 88% prefiere un empleo con horario flexible sobre uno con horario fijo. Y en efecto, el 50% considera que sería más productivo si trabajara desde la casa.



Advierte que gran parte de los encuestados asocia el trabajo remoto con el desempeño desde la casa. Sin embargo, explica, que el concepto contempla un espectro mucho más amplio porque se trata de trabajar desde cualquier lugar y donde esa persona se sienta más productiva.



Con estas respuestas, se infiere que las compañías necesitan replantear sus políticas de recursos humanos.



“No es posible desconocer el impacto que la tecnología ha tenido en nuestras vidas y las posibilidades que abre a nivel laboral. Para nadie es un secreto que contar con los mejores talentos es la clave y este estudio nos está demostrando que la gente prefiere la flexibilidad laboral y que esta es una buena forma para retener esos talentos” asegura el experto.



Para Villegas, no habilitar la flexibilidad laboral a partir de soluciones de movilidad empresarial puede significar menos colaboradores estratégicos que son aquellos que son más productivos y que están más motivados. Asegura que este tipo de colaborador sabe que al conseguir los objetivos planteados, generan confianza en su empleador.



Esto tiene un valor significativo para la compañía ya que, además de ahorrarse costos en infraestructura, logra el incremento de la competitividad y la reducción del ausentismo laboral.



¿Cómo se pueden matizar esta tendencia con normas como la que se establecieron en Reino Unido para restringir las comunicaciones de las empresas con sus empleados en horarios no laborales?



Al respecto, Villegas enfatiza que son las áreas de recursos humanos las que deben definir los protocolos del trabajo flexible. Y son las personas las que deben establecer los límites respecto a sus espacios y tiempos personales.