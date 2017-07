En Colombia habría 582.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan

Según un estudio de la Universidad del Rosari, en Colombia habría unos 582.000 jóvenes, de entre 15 y 24 años, que son ninis, es decir, no estudian, trabajan ni buscan empleo, según un estudio académico.



"La principal causa es que los jóvenes cuestionan el papel de la educación como mecanismo de inserción económica", dijo Juan Carlos Guataquí, uno de los responsables del estudio de la Universidad del Rosario de Bogotá.



Según el experto, a nivel sociológico, "en una cultura del lucro fácil, el narcotráfico y la corrupción, los ninis no ven que los mecanismos normales de inserción sean los que quieren para su futuro".



Este estudio reveló que el 52 % de las ninis realiza tareas del hogar, mientras que solo el 10% de ellos lo hace. "Los chicos no dedican el tiempo a ninguna actividad productiva o importante en términos económicos, mientras que las mujeres se dedican la mayor parte de su día a labores del hogar, cuidar niños, ancianos o discapacitados", precisó Guataquí.



Ante esta situación, el investigador del Observatorio Laboral de la universidad advirtió que si una mujer no se educa ni trabaja y además, tiene un embarazo temprano, puede entrar en una "trampa de pobreza" que limite su movilidad social.



Dicha dinámica también puede suponer a la larga "una bomba pensional y demográfica", alertó el profesor.



Otro elemento característico de la población nini, que en toda Latinoamérica suma más de 20 millones de personas, según un estudio del Banco Mundial de 2016, es su bajo nivel de formación.



Los logros educativos de la población que ni estudia ni trabaja están muy por debajo de los del resto de jóvenes, pues sólo el 19 % alcanzó niveles de educación profesional, mientras que para el total de la juventud colombiana la cifra es del 38 %.



"En Colombia los ninis son personas de entre 15 y 24 años, de estrato 2 o 3, es decir, de clase media o baja, y que han acabado la educación básica media, hasta los 17 años", concluyó Guataquí, quien agregó que muchos de estos viven en barrios relativamente marginales de ciudades medianas como Cartagena de Indias.