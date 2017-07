¿Es legal que lo despidan por Whatsapp?

En una decisión que sienta un precedente, un tribunal de Catania validó el despido de un trabajador italiano que recibió un mensaje en Whatsapp proveniente de su jefe, en el que decía que ya no iba a continuar con la labor que se le había encomendado. El afectado demandó ante el ente judicial al considerar ilegal su despido, pero para sorpresa suya la justicia le dio la razón al empleador. Este fallo reafirmó una decisión anterior del tribunal de Génova, también en Italia, en la que se avaló el despido de un barista por parte de su jefe a través de un mensaje de texto.



(Lea: Pasos para despedir a un empleado correctamente)



Así parezca particular y parezca extraño, esto no está lejos de ser posible en el contexto colombiano. El fallo italiano fue analizado por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, que concluyó que un caso así podría ser posible en el país.



Iván Jaramillo, investigador del Observatorio, manifestó que “en Colombia tampoco hay una fórmula sacramental que determine algún requisito formal para comunicarle al empleado su despido. No requiere un escrito, una huella, o algún el registro ante notaría. El despido es totalmente válido desde que sea efectivamente comunicado. Únicamente debe haber certeza de que el remitente sea el empleador, de que el receptor sea el empleado y que la intención de terminar la relación laboral sea clara”.



El investigador enfatizó en que si bien el despido puede hacerse de manera escrita, verbal o, en este caso, a través de un mensaje de Whatsapp, el empleador no queda exento de pagar al trabajador despedido todas las obligaciones derivadas de la desvinculación laboral.



“El efecto colateral de un despido es que se debe pagarse al empleado la respectiva indemnización, los días de trabajo que se le adeuden, y las prestaciones sociales proporcionales que se han causado”, explicó el académico.