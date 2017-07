¿Es usted mediocre si solo hace lo que le piden en el trabajo?

Decir que alguien es mediocre en el trabajo puede ser subjetivo, pero también hay cifras que evalúan claramente el rendimiento. Al margen de esto, usted es el indicado para analizar su pasión y desempeño en su trabajo.



“Si dentro de lo que se le exige el trabajador está dando el máximo de sus capacidades, seguramente no debe ser considerado como mediocre, porque está haciendo su máximo esfuerzo. Pero si tiene muchas más capacidades y puede innovar, hacer cosas diferentes y, no lo hace, estaría dentro de un estándar de mediocridad”, asegura Guillermo González, coach ontológico.



Los trabajadores no están en la obligación de hacer más de lo que las empresas o jefes les exigen, pero sí sería un plus. “Cuando se tiene un empleado que va más allá y que aporta, este va a estar por encima del promedio”, asegura González.



Una persona es mediocre cuando deja tareas a medias, las hace mal, cuando no tiene compromiso y cuando no se preocupa porque el trabajo salga bien. ¿Y esto por qué puede pasar? Es posible que la persona esté ejerciendo funciones que no lo apasionan, porque sus labores son monótonas o simplemente porque no es capaz de responder a las obligaciones encomendadas.



María Patricia Guzmán, directora ejecutiva de Cotelco Bogotá, agrega que la mediocridad tiene relación con la calidad y, esta a su vez, tiene relación con la motivación. “Quien es feliz en su trabajo nunca será mediocre”.



Los líderes en las empresas tienen el compromiso de alinear a cada uno de los integrantes alrededor del objetivo propuesto. “Cuando un equipo de trabajo funciona bien, surgen iniciativas para corregir, para mejorar y para innovar, por ende, no se tendría trabajadores mediocres”, puntualiza Guzmán.



Pablo Alejandro Alzate

Contenido@elempleo.com