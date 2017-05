‘Gánese’ a su equipo de trabajo

Ocupar el cargo de jefe requiere ciertas responsabilidades, pero adquirir el calificativo de buen jefe o líder es algo que trasciende los quehaceres puntuales y que requiere muchos factores, por ejemplo, ganarse a sus compañeros y trabajadores de su departamento o área.



Juan Felipe Builes, director de Proyecto Raíces - Educación Experiencial, expresa que los mejores líderes, quienes se ganan el aprecio y el consenso por su lealtad “son todos aquellos que están al servicio de los otros, de los objetivos de la organización o de una comunidad”.



Lo anterior obliga a dejar de lado los intereses personales y hacer que primen los objetivos comunes. Así se ‘gana’ a la gente.



“Tener las metas claras y comunicarlas de forma constante garantiza que las personas sepan para dónde van y cómo su rol desde su área está aportando al gran objetivo de la organización”, aporta Builes.



Asimismo, Carlos Vidal, consultor empresarial y conferencista internacional, dice que para ganarse al equipo de trabajo el jefe debe establecer estrategias que vinculen a los trabajadores y brindarles posibilidades de participación para el logro de las metas.



Vidal añade que si no es jefe la mejor manera de ‘ganarse’ a los compañeros es teniendo en cuenta que “el liderazgo no se ejerce por autoridad, sino por actuar de forma consistente con principios compartidos, mediante acciones que inspiren al equipo”.



Por si acaso, existen muchas formas de caerle mal al equipo de trabajo. “Imponer ideas y formas de hacer, no ser coherente entre lo que se dice y se hace, siendo permisivo, evitando riesgos y no permitiéndoles a los colaboradores desarrollar un pensamiento estratégico para que todo el crédito siempre se lo lleve el jefe”, contempla Alexandra Hernández Martínez, ‘life coach’.



Pablo Alejandro Alzate

Contenido@elempleo.com