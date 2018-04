La flexibilidad en el trabajo, clave en la contratación

Las tendencias laborales del 2017 indicaron que más empresas se adaptaron para ofrecer flexibilidad laboral a sus empleados y al mismo tiempo los asalariados calificaron este beneficio como uno de los más importantes.



Esta fue de una de las conclusiones de la encuesta de Hays, que se realizó a más de 400 directivos empresariales y a cerca de 1.000 trabajadores. “Seguimos observando que las inversiones que realizan las empresas para atraer y retener talento respecto a beneficios no necesariamente están alineadas con lo que es más valorado por los candidatos. Sin embargo, vemos que algunas empresas están empezando a implementar estrategias para adaptarse a los cambios en generaciones y a la llegada de los millennials en el mundo laboral, reconociendo la importancia que tiene la flexibilidad laboral para los profesionales en Colombia, así como otros dentro del paquete salarial”, dijo Axel Dono, Country Manager, Hays Colombia.



Entre los principales resultados se evidenció que, en el 2017, el 30% de las compañías entrevistadas aumentó del 2% al 5% los salarios. Un 73% por ciento comentó que cada vez la remuneración variable tiene más importancia para las empresas. Este tema se calculó sobre desempeño individual, del equipo y de resultados globales.



A la vez que un 97% de las compañías consideró beneficios adicionales al salario, como valor agregado a la hora de reclutar y retener profesionales. Algunos de estos son: teléfono, seguros de vida, teletrabajo, auxilio de estudio y opción de préstamos, entre otros.



Sin embargo, y pese a estas medidas existe un nivel de rotación en las compañías que incluso llega al 74%, sobre todo en edades tempranas de 20 a 29 años.



Según la encuesta, lo que aún es vigente es que el talento humano basado en la experiencia con un 95% sigue siendo la razón más valorada en el mercado a la hora de la selección para un cargo. Del lado de los empleados, un 51% considera que el salario actual es adecuado de acuerdo con las responsabilidades del cargo. A su vez, hablando de la remuneración variable, un 44 % de empleados se acoge hoy en día a esta opción.



Además, un 80% de los encuestados considera que, al manejar un segundo idioma, esto debería representar un mayor salario. Otro de los aspectos es que 85% de los entrevistados se considera disponible para trabajar en el exterior.



Los pronósticos de este año, para el Country Manager de Hays, son que “en general el mercado laboral en el 2018 se ve muy positivo. Hay bastante movimiento, principalmente en posiciones gerenciales de nivel medio. La inestabilidad que generan las elecciones en mayo hace que muchos proyectos estén un poco frenados o que no hayan nuevas inversiones, por lo que se esperará hasta el segundo semestre”. Se cree que el sector tecnológico se siga dinamizando este año, por lo que Colombia se ha convertido en un hub para desarrolladores. Otra industria importante será la de agricultura por lo que Hays considera que hay una escasez de talento y de perfiles en el sector.