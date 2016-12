La hoja de vida debe mostrar el impacto de su trabajo

La hoja de vida no solo se debe actualizar sino que también debe estar a la vanguardia.

Deje de lado una presentación extensa, omita datos irrelevantes y diseñe un currículo ideal con base en el trabajo que quiere obtener.



Paula Quinton Jones, directora global para el desarrollo de carrera MBA en Hult Business School, dijo a elempleo.com que en la hoja de vida hay que hacer énfasis en logros, porque la mayoría de personas acentúan solo en las responsabilidades.



“Mostrar que usted ha sido responsable con sus funciones únicamente nos sirve para darnos cuenta de que cumplió por lo que estaban pagando, pero eso no refleja cómo lo hizo, y eso es lo que interesa ahora”, aseguró.



Quinton recomienda que no solamente se ponga en el currículo lo que se ha hecho, sino que también se muestre su impacto. Así la persona que lee puede hacerse una idea de cómo trabaja y de las habilidades que usó para conseguir los logros.



(Lea: Hoja de vida, más que un documento, su carta de presentación).



Esto no significa que se deba evitar la presentación los datos básicos. Ángela Ruiz de Urazán, gerente de E-Hunters, complementó: “Una hoja de vida ideal debe contar con la definición del perfil profesional, la presentación de experiencia laboral con la claridad en el cargo, fechas de vinculación y los logros obtenidos”.



“Debe cautivar a la persona que realiza el reclutamiento de tal manera que invite al candidato a participar en el proceso de selección”, agregó.



Dentro de las cosas que las personas incluyen en el currículo y sobran están los estudios de colegio, cursos sin relevancia, detalles irrelevantes de funciones y, en algunos casos, diseños inadecuados para el cargo que se busca.



“Las personas deben tomarse el tiempo para revisar la hoja de vida, teniendo claridad a qué compañía la están presentando, y que realmente muestre quién es el candidato”, expresó Ruiz.



Pablo A. Alzate

contenido@elempleo.com