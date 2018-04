La propuesta de Germán Vargas Lleras para la generación de empleo

El candidato a la Presidencia de la República Germán Vargas Lleras aseguró que la ocupación laboral es uno de los principales objetivos en su política económica y social, para lo cual diseñó una estrategia que busca aumentar el empleo formal.

“Colombia ha tenido muchos avances en materia de empleo, pero aún hay mucha informalidad y hay que reducir la tasa de desempleo; es por ello que propongo una política integral que comprende la creación de un sistema en donde el país sabrá qué sectores económicos están más activos, cuántos trabajadores se necesitan y de qué tipo, incluso en dónde se debe actuar para salvar empleos. Además, se capacitarán a las personas y trabajadores para que ocupen las vacantes disponibles o aquellas que el aparato productivo necesite”, expuso Vargas Lleras



En la propuesta “Mejor Empleo” se contempla la creación de una unidad que identifique el personal que se requerirá en el futuro próximo y dé esta información a los ciudadanos. Así mismo, incluye la creación de grupo élite de formación rápida y a la medida de las oportunidades laborales que brindan los megaproyectos públicos y privados, como también se pondrá en marcha una estrategia para revisar los puestos de trabajo disponibles y gestionar la ocupación de los mismos.



“Los colombianos estarán formados en las áreas más dinámicas del sector productivo, lo que hará que encuentren trabajo de una manera más rápida. Quienes pierden su empleo serán recalificados eficientemente, lo que permitirá que sean reenganchados más rápida y fácilmente. Los nuevos empleos serán de mayor duración, es decir, más estables, pues habrá una mejor correspondencia entre lo que el trabajador sabe y puede ofrecer, y lo que el empresario necesita”, explicó Vargas Lleras.



Así mismo, el candidato por el movimiento ciudadano #MejorVargasLleras detalló que se fortalecerán los sistemas de aplicación de la Ley de Integración Social de los trabajadores en condición de discapacidad para lo cual se creará una bolsa de empleo que permita la reubicación laboral de los trabajadores en condiciones de debilidad manifiesta.



Por otra parte, el candidato presidencial dijo que su gobierno creará una ventanilla única, con la que se eliminará la tramitología para vincularse a la seguridad social y afiliarse a todos los sistemas, simplificando así los muchos y dispendiosos requerimientos.



Igualmente, la propuesta “Mejor Empleo” incluye una serie de medidas para personas que viven en extrema pobreza o que son independientes y devengan menos de un salario mínimo. Por ejemplo, las personas que están por fuera de la seguridad social serán vinculadas en riesgo básico; así mismo, la gente no perderá su salud subsidiada al asumir empleos temporales. Y en cuanto a riesgos laborales, habrá microseguros de bajo costo.



Frente al régimen pensional, el candidato a la Presidencia dijo que su propuesta contempla el fortalecimiento del sistema público de pensiones, eliminando la competencia entre el régimen privado y el público, a través de un sistema en el que ambos regímenes contributivos se complementen y en el que existan programas adicionales potenciados que permitan constituir un sistema integrado de protección a la vejez.



“Algunos contradictores han expandido un rumor donde señalan que voy a terminar con el sistema público de pensiones, pues no es así, si llego a ser elegido Presidente de Colombia, Colpensiones continuará protegiendo la vejez de los colombianos y fortaleceré este sistema, ya que el Estado asumirá la protección de todos los cotizantes hasta por un salario mínimo”, aseguró Vargas Lleras al destacar que los colombianos con ingresos más altos dejaran de recibir el subsidio que hoy recaudan.



El ex Vicepresidente indicó que su propuesta incluye el desarrollo de un mecanismo que facilite completar los requisitos de pensión como: aportes voluntarios con su equivalencia en semanas al sistema obligatorio de pensiones, compra de semanas y cotización posterior al reconocimiento de pensión.



Frente a la cobertura del sistema de protección a la vejez, la propuesta “Mejor Empleo” contempla ampliar la atención a los adultos mayores. Cuando no haya posibilidad de alcanzar la pensión, se permitirá el traslado automático obligatorio de los aportes pensionales de la persona al programa Beneficios Económicos Periódicos Sociales (BEPS), así los ciudadanos gozarán de los beneficios de este programa mediante anualidades vitalicias cuando el saldo lo permita. Esto se complementará con el subsidio de Colombia Mayor, para quienes cumplan con los requisitos.



“Incrementaremos los recursos de Colombia Mayor para atender a más población sin cobertura. Crearemos 200.000 cupos adicionales en el primer año de mi gobierno y facilitaremos el acceso al programa Beneficios Económicos Periódicos Sociales, así quienes no puedan cotizar para su pensión, harán su ahorro voluntario de una forma fácil y asegurando una protección a su vejez”, explicó Vargas Lleras.