La propuesta para la generación de empleo de Sergio Fajardo

Archivo particular.

En materia de empleo trabajaremos de la mano con nuestros trabajadores -ofreciéndoles oportunidades a través de la educación de calidad-, y de las empresas -fomentando y acompañando la creación de nuevos empleos dignos-. Lo primero es garantizar que la educación sea pertinente para formar trabajadores con las capacidades técnicas y habilidades transversales que se requieren.

Cerraremos las brechas entre la demanda por trabajadores técnicos, tecnológicos, y profesionales y los estudiantes que se están formando. De la misma forma los pequeños y medianos emprendimientos necesitan que las personas que los lideran cuenten con la instrucción necesaria para reducir su incertidumbre y procurar el éxito, acortando así la curva de aprendizaje y consolidando con mayor rapidez los empleos generados. Nuestro gobierno no será un obstáculo, sino un socio en los proyectos de expansión empresarial que redunden en más y mejores empleos.



Nuestro reto será llegar a crear 1.500.000 empleos durante el periodo de gobierno.



Las siguientes son nuestras propuestas para generar empleo:



• El Sena será una institución central en nuestro gobierno. La expansión de su rol se apoyará en un reconocimiento más ágil de las demandas del sector productivo en el territorio, en la inserción de tecnología en los procesos formativos y en la identificación de las necesidades nacionales y globales. Vigilaremos cada recurso adicional que llegue a la entidad. Esto se complementará con impulsos a la formación técnica y tecnológica en otras instituciones públicas y privadas.



• El primer renglón de esfuerzos se centrará en los jóvenes y las mujeres, los más excluidos del mercado laboral y con menores salarios. Los procesos de formación y entrenamiento apoyarán su inserción al mercado laboral.



• Continuaremos avanzando en la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones, en particular para sectores priorizados en la agenda de desarrollo productivo, el cual servirá para facilitar el ajuste de la formación a las necesidades de la demanda laboral y la movilidad de estudiantes entre niveles de formación.



• Vamos a fortalecer el Servicio Público de Empleo (SPE) mejorando la articulación entre los diferentes prestadores (las cajas de compensación, el SENA, las bolsas de empleo). Trabajaremos para que el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y las empresas cumplan con publicar todas las vacantes en el SPE.



• Trabajaremos por la apropiación de la información del SPE y del observatorio laboral para que nuestro bachilleres cuenten con los datos necesarios (sobre salarios, vacantes, tasas de enganche, entre otros) a la hora de escoger carreras para que tomen decisiones que tengan en cuenta las demandas del mercado laboral. La política en educación media tendrá entre sus objetivos ofrecer información sobre las posibilidades de inserción en el mercado laboral de acuerdo con sus capacidades.



• Con la transparencia en la contratación y la lucha contra el clientelismo mejoraremos la calidad del empleo público. La meritocracia será la regla, no la excepción.



• El Gobierno Nacional profundizará sus funciones de vigilancia para garantizar el respeto por los derechos de los trabajadores. Los contratos temporales y por prestación de servicios dejarán de ser una excusa para incumplirle a los trabajadores con sus derechos en materia de seguridad social. Apoyaremos la labor de los inspectores laborales, incrementaremos su número y blindaremos su actividad del clientelismo y la politiquería.



• Diseñaremos esquemas flexibles de seguridad social que reconozcan las particularidades de los hogares rurales de campesinos, indígenas y comunidades afros, para incrementar la formalidad laboral en el campo.



• Teletrabajo: Vamos a crear un programa que privilegie la innovación y el uso de las tecnologías de la comunicación. El gobierno será un ejemplo de esto: las personas de forma periódica podrán trabajar desde sus casas y atender desde allí sus compromisos laborales.