¿Las máquinas desplazarán a los humanos?, cofundador de Apple responde

El cofundador de Apple Steve Wozniak se mostró este lunes bastante escéptico con la idea de que en un futuro cercano la tecnología y las máquinas desplacen a los seres humanos y se pierdan muchos puestos de trabajo.



Durante la conferencia que ofreció en la inauguración el foro tecnológico eMerge Américas, en el Centro de Convenciones de Miami Beach (EE.UU.), Wozniak restó gravedad a la "teoría de las computadoras operando todo el mundo" porque ellas piensan mejor.



Dijo no estar preocupado con la idea de que los humanos sean la especie secundaria, por detrás de las máquinas. "Habría que cambiar todas las infraestructuras, todo en la vida, es mucho que transformar y tomaría cientos de años en hacerlo", aseveró durante su ponencia, la cual inauguró la cuarta edición del foro eMerge Américas.



"¿Las máquinas (con) conciencia, sentimientos? Son cosas humanas, las computadoras no operan de la misma manera", agregó, para luego destacar que los "software y hardware de los robots son básicamente herramientas útiles para maximizar a los humanos".



El cofundador de Apple reconoció que hay sectores donde las máquinas ya están reemplazando trabajos hechos por humanos, como ha ido sucediendo en la historia de la sociedad, pero dijo que el hecho de que una categoría de trabajo esté desapareciendo no significa que otros vayan a correr la misma suerte en el futuro.



Sobre la actual situación de la compañía que fundó junto a Steve Jobs destacó que es "una saludable organización financiera" y con una "marca de confianza", aunque evitó manifestarse de manera directa sobre algunos de sus nuevos productos.



Puso de relieve el caso de Tesla como ejemplo de innovación, en especial los automóviles eléctricos, y en otro momento defendió el derecho a la privacidad de los ciudadanos, amenazada por el desarrollo tecnológico.



Estimó además que los bitcoin están en proceso de desarrollo y dijo que pueden tener buenas posibilidades en países del Tercer Mundo, sobre todo.



La conferencia eMerge Americas se inauguró con la charla de Wozniak, a la que siguió una ponencia del boliviano Marcelo Claure, presidente y director ejecutivo de la compañía de telefonía Sprint.



La conferencia tecnológica eMerge se desarrollará durante dos días consecutivos en el Centro de Convenciones de Miami Beach, en el sur de Florida (EE.UU.), y cuenta con la participación de más de 100 oradores, y además de una sala de exposiciones, un concurso para emprendedores y muchas oportunidades para el "networking".