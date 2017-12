Siguen llegando venezolanos al país: ¿ahora es más difícil encontrar trabajo?

“Yo llevo más de un año buscando trabajo y, aun siendo profesional y especializada, prefieren contratar extranjeros con sueldos mínimos y sin experiencia. Esa es nuestra Colombia”. Así se desahoga Sandra Londoño, una contadora colombiana con especialización en finanzas y administración pública, ante la llegada de miles de venezolanos al país.

Como ella, muchas personas se quejan de la contratación de personal venezolano en distintas ciudades de Colombia. Sin embargo, la situación es difícil para todos. “No he logrado trabajar en mi área. No es por problemas de documentación porque tengo todos mis papeles al día. Se hace difícil a la hora de conseguir empleo porque las personas siempre van a preferir a los nativos que a un extranjero”, dice la venezolana María Mercedes Montiel Yañez, graduada en relaciones industriales mención RRHH.



Conseguir trabajo en Colombia puede ser una odisea. En Bogotá, según el Dane, una persona se demora en promedio cinco meses en encontrar empleo. Los profesionales son los que más demoran, aproximadamente ocho meses para poder quedarse con un puesto formal de trabajo, de acuerdo a la página de internet elempleo.com.



Registre aquí su hoja de vida y acceda a miles de empleos



“Estaba sobrecalificada. Definitivamente cuando no se conoce el país y no se tiene la parte salarial clara es muy difícil postularte a posiciones de tu mismo nivel. Tengo ambas nacionalidades. Se me estaba haciendo muy difícil. Una amiga logró darme un impulso. Conseguí firmar un contrato de seis meses con funciones muy por debajo del área de experticia que yo tenía. Pero necesitaba vincularme a una empresa y poder obtener algún tipo de salario mensual”, recuerda Francia Helena Becerra, colombo-venezolana, líder de compensación y beneficios en Latam.



¿Cuáles son los perfiles venezolanos que están llegando al país a buscar trabajo? En su mayoría, personas que necesitan suplir sus condiciones básicas y que tienen preparación académica básica, por lo cual aspiran a trabajos de mano de obra y con rasgos salariales bajos. Sin embargo, también están llegando al país cientos con más aspiración, gracias a su experticia laboral y preparación educativa.



SE VEN EN TODO EL PAÍS



El informe de 2011 a 2016 del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario sobre las características de los migrantes de Venezuela a Colombia apunta a que hay 348.312 venezolanos identificados en territorio nacional. Además, encontró que las regiones y los departamentos en donde más hay representatividad de personas del vecino país son: Bolívar, Atlántico y Magdalena, Norte de Santander y toda la región que corresponde al centro del país y aún más en Bogotá. Sin embargo, Migración Colombia estima que 470.000 venezolanos han ingresado a Colombia y algunas ONG hablan de más de un millón.



Juan Carlos Guataquí, investigador del Observatorio Laboral del Rosario, fue uno de los autores del estudio y le contó a elempleo.com el cómo se afecta el mercado laboral colombiano con la llegada masiva de venezolanos.



Destaque su currículo con elempleo VIP



“La población venezolana puede llegar a ofrecerse a actividades o servicios con salarios o ingresos menores que los colombianos que los están desempeñando. Entonces, si la actividad económica se mantiene estable es posible que el desempleo no se incremente, pero con seguridad la informalidad sí”, concluyó.



Guataquí se refirió además al caso de Bogotá, que cuenta con el 11,1% de venezolanos que están en el país, y dijo que en la capital hay personas que tienen un nivel educativo mucho más alto, que no tienen parentesco con sus coterráneos y que poseen mayor capital, por lo general.



En Atlántico (14,7%) está casi el mismo porcentaje de venezolanos que en la zona fronteriza de Norte de Santander (14,3%), porque gran parte de la migración que se originó en Colombia hacia Venezuela a finales de los años 70 y comienzos de los 80 provenía de la zona Caribe. Algunas de estas personas podrían ser también colombianos que están retornando al país. El otro 59,9% de venezolanos está repartido en los otros departamentos del territorio nacional.



Los porcentajes de venezolanos en Colombia están distribuidos por género en 52% hombres y 48% mujeres, en rangos de entre los 15 y 35 años de edad. De estos, el 80% tiene educación media y no cuenta con educación superior. Muchos de ellos viven del rebusque en las calles y de trabajos informales.



Colombia puede regular y atender esta situación, dice Guataquí, pero no la puede frenar. “Lo que la gente más nos pregunta es qué va a pasar en términos de empleo. Entonces, en inserción Colombia tiene que reconocer que estas personas no son particularmente educadas, no estamos hablando de una oleada de profesionales ni de técnicos, sino de otro tipo de personas”.



CON EL EMPLEO VIP ESTÁS MÁS CERCA DE CONSEGUIR EL TRABAJO IDEAL



“Es una realidad que el empleo informal aumentó en los últimos meses y con ello el impacto social que genera en nuestro país. Adicionalmente, no hay que perder de vista que muchas de las personas que llegan son colombianos que habían emigrado en otros momentos al vecino país y por lo tanto todos necesitan apoyo. Es una realidad que no podemos eludir y en donde el Gobierno no puede ser tibio con las maneras de manejar la situación”, asegura por su parte Ximena Morgan, gerente de elempleo.com.



VISIONES LABORALES REALES



“Ahora, con el éxodo venezolano a Colombia, creo que la mano de obra cuando es poco calificada y tecnificada, entra a competir directamente con todos los trabajadores. En el punto en el que yo estoy, obviamente hay competencia, ya la estoy viviendo, con nuevas consultoras y nuevas empresas que han ido surgiendo y son precisamente venezolanos.

Hay unos que son muy buenos. Creo que en ese punto el reto es ser mejor, innovar, mantenerse más actualizado y ser más efectivo en todo lo que se hace. Competencia siempre hay”, asegura Mario Felipe Ramírez, colombiano, project manager en PWC Advisory Management Consulting.



“Como buen venezolano me recibió un ‘pana’ para trabajar en un gimnasio. ‘Yo te ayudo mientras tanto, todo bien’, me dijo. Trabajé y me recibieron bien chévere. Estaba trabajando bajo cuerda, sin papeles”, confiesa Luis Adolfo pulido, venezolano, profesor de educación física y deportes.



María Mercedes Montiel Yañez, venezolana, graduada en relaciones industriales, aconseja a sus compatriotas “armar nuestra hoja de vida acorde con las exigencias del país y siendo muy específicos en cuanto al perfil que solicitan. No aplicar a vacantes que no nos corresponden, solo por el hecho de hacernos a un empleo”.



¿QUÉ HA HECHO EL GOBIERNO PARA ATENDER LA SITUACIÓN?



Ante la llegada de miles de venezolanos, el Gobierno decidió otorgar un Permiso Especial de Permanencia (PEP) como respuesta a la crisis humanitaria que afrontan los ciudadanos del vecino país.



Según el Ministerio del Trabajo, el PEP permite a los venezolanos acceder al Servicio Público de Empleo y a Seguridad Social. Migración Colombia asegura que en el país hay, actualmente, 202.064 venezolanos de manera regular y 267.667 irregulares. A la fecha, un poco más de 68.734 ciudadanos venezolanos se beneficiarán con el permiso, pues el día límite para tramitarlo venció el pasado 31 de octubre.



Los demás venezolanos que se encuentran en Colombia están distribuidos entre los que han legalizado su situación migratoria y los que tienen un tiempo definido para permanecer en el territorio nacional y son portadores de visa.



El titular del PEP queda autorizado para ejercer cualquier actividad u ocupación legal en Colombia y puede pretender a las vacantes laborales que se ofrecen en condición de igualdad. El Ministerio de Trabajo ha dicho que las iniciativas buscan garantizar “la seguridad y el respeto de los derechos de nacionales y extranjeros, con el fin de evitar la explotación laboral y preservar el orden interno y social”.



“Esto hace que cada día haya candidatos más idóneos para ejecutar los roles requeridos”, asegura Adriana Gutiérrez, especialista en Recursos Humanos.



El PEP se les dio a aquellas personas que cuentan con su pasaporte y un puesto de Control Migratorio habilitado. Para obtener este permiso, no podían tener antecedentes judiciales. Tampoco medida de expulsión o deportación vigente. Según el analista colombiano Leoncio Guzmán Rodríguez, el PEP “va a ayudar a normalizar el estatus de trabajo de los venezolanos que ya vienen trabajando con distintos empresarios colombianos, porque al tener un documento legal de permanencia en Colombia, no va a ser tan fácil que el empleador trate de contratarlos en condiciones inferiores a las que normalmente considera la legislación colombiana”.



Erika Rodríguez Fuenmayor, antropóloga, asistente de la subdirección científica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, resalta finalmente que “hay que entender que hay un tipo de venezolanos que vienen al país en búsqueda de una mejor calidad de vida (…) porque se siente una desprotección total del Estado venezolano”.



Pablo Alejandro Alzate

Reportaje de elempleo.com