Lo que buscan las mujeres en un empleo, según la CEO de Occidental

Los horarios de trabajo flexibles y la licencia por maternidad, son beneficios que se les ha dado a las mujeres en el ámbito laboral. Sin embargo, ¿es este tipo de medidas lo que quieren?



Según Vicki Hollub, CEO de Occidental Petroleum Corp., lo que las mujeres realmente quieren es igualdad de condiciones para ascender en el escalafón corportativo.



(Lea: Mujeres en las juntas directivas: ¿realmente importa?)

La directora ejecutiva, en su carrera de 35 años, ascendió en las filas de Occidental Petroleum Corp. Hasta convertirse en la mujer más importante de las grandes compañías petroleras, y desde entonces lideró y ganó la batalla por el dominio de del mejor yacimiento de shale de los Estados Unidos.



(Lea: Acoso explica por qué las mujeres ganan menos)



“Lo que quieren las mujeres con las que trabajo y hablo en el sector es la seguridad de que se les darán las oportunidades y la posibilidad de desempeñarse”, aseguró Hollub. “El sector debe demostrar que eso es una realidad en todas partes”.



(Lea: ¡Que vivan las heroínas!)



Esta ingeniera de minas formada en la Universidad de Alabama trabajó en Rusia, Venezuela y los Estados Unidos para Occidental antes de convertirse en máxima responsable en 2016. Con Hollub, Occidental se ha enfrentado a grandes como Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp. para defender su liderazgo como productor número uno en la Cuenca Pérmica, uno de los yacimientos de petróleo más grandes y rentables del mundo.



El año pasado, la compañía figuró entre las 10 con mejor desempeño en el índice S&P 500 Energy. Sin embargo, un derrotero como el de Hollub sigue siendo infrecuente en el sector y ella es la única que llegó a ese nivel entre los 18 productores petroleros con un valor superior a 50.000 millones de dólares.



Solo un 20 por ciento de la fuerza de trabajo del sector está integrado por mujeres, porcentaje inferior al de todos los demás sectores, salvo la construcción, según un estudio realizado por Boston Consulting Group y el Consejo Mundial del Petróleo.

El resultado es no solo que las mujeres se pierden una carrera promisoria, sino también que las compañías no contratan los mejores talentos y se perjudican por tener una menor diversidad de perspectivas, según el estudio.



Una vez que las compañías contratan mujeres, el funcionamiento de trabajo flexible es importante para retenerlas, dijo Hollub, que tomó dos años de licencia a comienzos de los años 1990 por razones familiares. "La gente necesita tener una familia", dijo.



"Necesita realizar esa parte de su vida. Tiene que haber una forma de volver a integrarla a la fuerza de trabajo entendiendo al mismo tiempo que debe cuidar a su familia".



Históricamente, la necesidad del sector petrolero de que ingenieros y geólogos trabajaran en lugares lejanos probablemente frenó las oportunidades de las mujeres, pero eso ya no es una excusa, dijo Hollub.



Mientras otras compañías despedían empleados después de la caída de los precios del petróleo en 2014, Occidental experimentó enviando trabajadoras más jóvenes a las plataformas para que adquirieran experiencia in situ de manera que más adelante en su carrera pudieran trabajar a distancia o desde su casa. "Pueden sentarse en la oficina o en la casa y hacer mejor su trabajo gracias a la exposición que les damos inicialmente", dijo. "Ahora tenemos un programa formal para las personas que ingresan que las lleva al yacimiento antes de que se instalen en un puesto".