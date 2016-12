Lo que es negociable y lo que no en un proceso de selección

Los procesos de selección tienen distintas etapas y dependiendo de las características de los candidatos que se presentan al cargo, las áreas de recursos humanos o los ‘head hunters’ pueden hacer negociaciones con los requisitos solicitados por las compañías, para así adaptar mejor a los aspirantes convirtiéndolos en los ideales para el empleo.



“Generalmente los puntos no negociables en un proceso de selección son los requerimientos de años de experiencia, manejo de un segundo idioma, conocimientos técnicos o específicos en diversas áreas, también los temas de regulación, estudios, origen del perfil, algunas veces el salario y algunos beneficios específicos del cargo”, indicó Felipe Delgado, executive manager de Michael Page Colombia.



También se debe tener en cuenta que la negociación puede variar de acuerdo al nivel y la posición de la vacante en la empresa.



“Los factores que son negociables cambian de acuerdo al perfil y al cargo del que se está hablando; para vacantes de nivel profesional o aquellas en las que el conocimiento y la habilidad es importante los estudios no son negociables porque están relacionados con la función a desempeñar. Lo mismo ocurre al solicitar una experiencia general y específica o al pedir cierta cantidad de años, allí se busca que se tenga un nivel de desarrollo en ese tiempo”, explicó Silvana Vergel, Head of Excecutive de Hays Colombia.



Hay otras negociaciones que se pueden dar cuando las necesidades de la empresa están enfocadas en el tema del liderazgo o se busca a un perfil concreto para un directivo.



“En estos casos y dependiendo de la compañía, pasaría a no ser negociable que la persona tenga una experiencia en un cargo especifico como el de gerente general, o que su perspectiva del negocio sea en 360 grados. También pasa con el tema de ‘management’, técnica de gestión y dirección o ‘soft skills’ que le permiten ser el ideal en ese cargo”, puntualizó Vergel.



Laura Lesmes Díaz

Contenido@elempleo.com