Los empleadores también aprenden de los procesos de selección

Constantemente se publican artículos sobre cómo el candidato debe afrontar los procesos de selección. Sin embargo, es importante conocer lo que el empleador debe aprender, pues en algunos casos es él quien estropea el proceso al hacer, por ejemplo, una mala entrevista.



Habitualmente, las personas encargadas de llevar a cabo los procesos de selección son psicólogos, especialistas en Recursos Humanos y administradores de empresas. Pero es posible que no todos tengan cualidades necesarias para elegir el mejor candidato.



“Todo depende del perfil que esté necesitando, por ejemplo, si la vacante es para un ingeniero se deberá enfocar en cuestiones técnicas, pero si es para un docente la entrevista deberá tener un tinte académico”, expresa María Mercedes Montiel, relacionista industrial.



Algunos empleadores todavía emplean las mismas plantillas y metodologías sin importar el área ni la especificidad del puesto a ocupar. Además, las respuestas e inquietudes de un candidato pueden servir a la compañía a revaluarse planteamientos, necesidades y objetivos.



“Me parece que los departamentos de Recursos Humanos no son muy concretos a la hora de enfocarse en el perfil. Se necesita que sean procesos específicos de acuerdo con el cargo”, afirma Montiel.



De igual forma, el empleador debe aprender a pensar en el candidato y no ponerlo a realizar pruebas “toda la mañana para que al final le diga que no es la persona adecuada para el cargo”.



En un proceso de selección es relevante que el entrevistador genere confianza suficiente para que el postulante responda las preguntas de forma eficaz y eficiente.



Y no sobra que el empleador recuerde que el candidato está atento a lo que pasa, por lo que es irrespetuoso dejarlo sin respuesta. La psicóloga Alejandra Reyes asegura que se “debe escribir un correo general a quienes no quedaron seleccionados, dando las gracias por su aplicación y postulación y aclarando que ya la vacante fue ocupada”.



Pablo Alejandro Alzate

Contenido@elempleo.com