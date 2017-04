Los errores más comunes a la hora de una entrevista de trabajo

Si usted es de las personas que está pensando en cambiar de empleo o se encuentra en la búsqueda de trabajo, debe tener en cuenta que la entrevista es crucial para que usted pueda ser elegido. Sin embargo, muchos en este proceso comenten diferentes errores que evitarán obtener resultados positivos.



Es importante que antes de asistir a una entrevista se prepare, por eso debe conocer sobre la compañía, cuáles son sus valores, la cultura organizacional y como se proyectará allí. Esta es una de las preguntas claves que todos los empleadores usualmente les hacen a los candidatos.



Durante la conversación hable de sus logros sin ser ostentoso, es importante mencionar la experiencia que tiene y cuáles son sus habilidades.



“Uno de los errores que la gente más comete es hablar en primera persona, ejemplo: yo hice…, yo lo intente, es importante que mejor hable de los logros adquiridos con su equipo de trabajo”, agrega Luis Hurtado, Section Manger de Hays Colombia.



La primera impresión es muy importante, por eso procure ir bien presentando, usando colores sobrios en su ropa, no asista con el cabello mojado e intente adaptar un look formal.



Aunque en ocasiones los nervios son traicioneros no se deje vencer por ellos, respire, hable pausado e intente organizar sus ideas para dar respuestas concretas. Antes de asistir a una entrevista es importante que practique, se mire al espejo, vea como se está desempeñando, esto le hará adquirir confianza y seguridad al momento de estar al frente del empleador.



No diga mentiras, una de las más comunes es decir que se es bilingüe cuando no se tiene un nivel avanzando. Sea transparente y no invente en temas de salario, estudios y trabajos que ha desarrollado.



“Hable de casos reales, sea muy numérico durante la entrevista, revelé cifras que puedan darle ideas concretas al entrevistador, llegue seguro y prepárese antes de la entrevista, que el afán por obtener un trabajo lo haga cometer errores que puedan dañar su proceso de selección”, afirma Hurtado.