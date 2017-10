Experiencia laboral, uno de los factores impiden conseguir empleo

A la falta de experiencia laboral, con un 22 por ciento de las respuestas, atribuyen los colombianos la mayor dificultad a la hora de conseguir un trabajo en la actualidad.



(Lea: Los empleos y sueldos con más ofertas en Colombia)



Otro 21 por ciento de los consultados manifestó que esa complicación se debe más a la edad, mientras que el 16 por ciento respondió que no hay empleo; el 15 por ciento, por la situación económica del país y el 8 por ciento dijo que eso se debía a no estar lo suficientemente preparado.

La alta competencia, los bajos sueldos, el dominio del inglés y no tener recomendación de una tercera persona también formaron parte de lo que la gente considera como las principales razones para no obtener un empleo en el país.



(Lea: ¿Estudiar más para conseguir un mejor empleo?)



Esta información proviene del más reciente estudio realizado en Colombia por la multinacional de recursos humanos Adecco, en el que el 84 por ciento de los encuestados opinó que hoy es muy difícil conseguir empleo, al tiempo que el otro 16 por ciento aseguró que no era fácil ni difícil.



Otro factor que se pudo establecer en este sondeo es que el 68 por ciento de los encuestados alguna vez consiguió empleo por recomendación de una tercera persona, mientras que el 32 por ciento afirmó que no.



Así mismo, los encuestados indicaron que el sector económico donde es más fácil hallar empleo es el de servicios (37 por ciento), luego están el de la construcción (17 por ciento), el financiero (9 por ciento) y el industrial (8 por ciento). También mencionaron sectores como el manufacturero, el de transporte y los medios de comunicación.



Para los participantes, el sector donde creen que es más difícil conseguir empleo es el financiero (38 por ciento), seguido del industrial (18 por ciento), y en tercer puesto quedaron los medios de comunicación (11 por ciento).



El estudio de Adecco afirma además que para los encuestados el no tener recomendación de una tercera persona (30 por ciento) ha sido la razón principal que les ha impedido conseguir trabajo.



El 24 por ciento afirmó que esto se debió a su aspiración salarial, seguido del 17 por ciento que dijo que era por los estudios que habían realizado, el 10 por ciento, el no hablar inglés y, finalmente, el 5 por ciento, por la ubicación de su domicilio.



De otro lado, de los participantes del estudio, el 84 por ciento afirmó que la edad sí es un factor decisivo a la hora de conseguir empleo.



El mayor tiempo, según el documento, que los encuestados han estado sin trabajo fue de seis meses a un año (29 por ciento), seguido del lapso de un año (28 por ciento), de uno a tres meses (23 por ciento) y, por último, de tres a seis meses (20 por ciento).



Así mismo, del total de encuestados, el 45 por ciento se encuentra actualmente trabajando, al tiempo que el 55 por ciento restante no lo está.



“Aunque muchas personas crean que hay falta de oportunidades en el mercado laboral, existen vacantes para todo tipo de perfiles, lo que pasa muchas veces es que en la mayoría de casos las personas no están lo suficientemente preparadas a la hora de presentar un proceso de selección”, explicó Marcela Castillo, de la dirección de Candidato y Servicio de Adecco.



Y agregó que es por eso que se debe tomar en cuenta hasta el más mínimo detalle a la hora de buscar empleo, ya que factores como la hoja de vida, la ortografía, la presentación personal, la puntualidad, la honestidad, entre otros elementos, juegan un papel fundamental a la hora de ser tomado en cuenta, o no, en un proceso de selección.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO