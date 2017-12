Los 4 sectores que moverán el empleo el año entrante

Infraestructura, agro-industria, salud y tecnología, son las actividades productivas que impulsarán el empleo y la demanda de distintos perfiles.



Por ejemplo, en el caso del área de las grandes obras se destaca una demanda particular en líderes expertos en temas de seguridad y salud en el trabajo, requeridos ahora por ley para desarrollar actividades de toda índole.



En el sector agropecuario, por su parte, la expectativa está en la búsqueda de gerentes para los proyectos productivos con alto nivel de inglés y conocimientos en comercio internacional, dado el potencial de crecimiento internacional que se proyecta para esta actividad.



A esa conclusión llegó la multinacional Hays Colombia, experta en la selección de candidatos para gerencias altas y medias de diversas compañías y sectores, en un estudio que busca conocer a profundidad la realidad y las perspectivas de las industrias del país, en medio del contacto y la comunicación de su equipo consultor con actores relevantes del sector privado.



La multinacional identificó cuáles son los sectores que tienen una mayor posibilidad de crecimiento para el año 2018 y que ayudarán a impulsar la economía que, según pronósticos del Fondo Monetario Internacional, crecerá 2,8%.



Esto con el objetivo de tener una perspectiva real sobre las necesidades del mercado, de las habilidades que son requeridas para las posiciones que se ofrecen y así asesorar de manera especializada a empresas y candidatos, para que establezcan los perfiles adecuados en cada una de las posiciones laborales.



Para Hays Colombia es un reto ayudar a que las empresas desarrollen estrategias de crecimiento, entrenamiento, y los candidatos tengan la posibilidad y el deber de fortalecer cada vez más sus habilidades para suplir las necesidades de un mercado que exige perfiles que proyecten el desarrollo de los negocios.



La compañía especializada considera que con la definición de los sectores con potencial para la generación de empleo, las empresas pueden entender en dónde existe mayor o menor presión para encontrar y retener el talento con las mejores habilidades o hacer evidentes aquellas que actualmente demanda el mercado.



“El reto tanto para individuos como para empresas, es el de adaptar el enfoque existente sobre la realidad local”, señala, y agrega que “hay una realidad que debe entenderse cada vez mejor: en países como Colombia el mercado laboral ha cambiado significativamente gracias a la apertura de nuevas industrias y principalmente ante la necesidad de hallar talento especializado. A continuación el potencial que cada sector.



AGROINDUSTRIA



Es uno de los sectores con mayor proyección de crecimiento. En el contexto actual de revitalización de las industrias agrarias impulsadas por el ámbito del posconflicto, se han abierto grandes oportunidades para volver a tener un fuerte impacto como jugador regional en esta área. Colombia tendrá una nueva era en los próximos años y esto va a potenciar el sector del agro y de alimentos. En ese camino, la exportación de productos como flores, banano, café y aguacate, es uno de los ejemplos del potencial que tiene el sector. Además, Colombia cuenta con la posibilidad de convertirse en una de las grandes despensas de alimentos del mundo, lo que la ubicaría en un lugar privilegiado e nivel internacional, soportado en la mejora de la infraestructura de la región y la privilegiada ubicación del país.



Existe el reto de seguir fortaleciendo el sector con mayor tecnificación, con cargos especializados de gerencia que cuenten con un amplio nivel de inglés para que sea más fácil introducirse dentro de las lógicas internacionales. Esto también viene de la mano con un fuerte componente de conocimiento de legislación internacional para cumplir con los requisitos establecidos. El sector agroindustrial tiene la posibilidad de crecer de manera considerable, y la expansión que se ve hacia el próximo año, puede ser el inicio de una época muy beneficiosa para estos temas.



INFRAESTRUCTURA



Este sector tiene muchos retos por superar en el próximo año.



Con el cambio de gobierno que se dará tras las elecciones, viene un gran momento para impulsar esas obras que están en mora de entregarse y que quedarán como parte de la administración saliente.



Los proyectos de 4G son una fuente fundamental para el crecimiento de la economía nacional, pues movilizan más de un sector dentro de las industrias y tienen la posibilidad de generar grandes ingresos y posiciones en múltiples niveles.



Existe una demanda particular en líderes especializados en temas de seguridad y salud en el trabajo, que son requeridos ahora por ley para desarrollar actividades de toda índole, y que tienen un manejo fundamental en temas de infraestructura.



También serán necesarios perfiles que no solo estén calificados en competencias técnicas, sino que vayan más allá, con conocimientos relacionados con acciones que resuelvan los retos que existen para la industria en aspectos relacionados con la sostenibilidad y la innovación, y que no son ajenas al sector.



SALUD



El sector salud tiene un gran potencial para generar nuevas posiciones y así aportar al crecimiento económico del país. Existe una gran confianza para que el año 2018 sea uno de los años más prometedores, pues muchas empresas están en proceso de reestructuración, lo que les permita tener una mayor cobertura del mercado derivada de la diferenciación que pueden surgir de las múltiples divisiones a las cuales atiende la industria. Uno de los elementos clave para el nuevo año es la adaptación a las regulaciones que están en mora de ser aprobadas o que se vislumbran en el mediano plazo.



Cabe anotar que el sector salud tiene una difícil situación en el país, con un déficit generado por carteras vencidas, que han creado una deuda que afecta la apropiada atención de los usuarios.



Colombia se mantiene como un país con atractivo para las compañías de este sector, pues pueden ver las oportunidades que existen para desarrollar sus negocios. La ubicación del país lo convierten también en un foco estratégico para quienes quieran entrar a negocios en América del Sur, esto sumado a la creación y cambio de posiciones en la industria.



Además, los profesionales colombianos son considerados como personas muy bien preparadas, muy comprometidas y enfocadas a resultados y al servicio. Dentro del sector cada vez es más común emplear modelos de costo efectividad como propuesta de valor por lo cual las posiciones de Farmaco Economía o Health Economics son cada vez más necesarias y apetecidas en el mercado.



TECNOLOGÍA



En menor cuantía que los demás sectores aquí expuestos, el sector de tecnología sigue siendo uno de los principales dinamizadores de la industria de la selección.



Ha crecido considerablemente para dejar de ser un servicio único y así convertirse en una industria con un direccionamiento estratégico enfocado en un mercado, que acompaña el conocimiento y las habilidades operativas o técnicas.



Al ser una industria en constante evolución, hay una clara necesidad de seguir modernizando la infraestructura para que los servicios en la nube puedan tener un mayor alcance en 2018, lo que también implica una mayor educación para que las empresas sigan dando el giro hacia el entorno digital.



Colombia se ha perfilado como un jugador relevante en la región, pero en términos de mayor desarrollo y conocimiento tecnológico está rezagado, ubicándose por detrás de México, Argentina y Brasil.



Existe entonces el reto de seguir creciendo y ubicar el desarrollo tecnológico como una de las banderas de la economía, resaltando la importancia que ya tiene a nivel mundial esta industria.



Es necesario también que los perfiles laborales para esta industria continúen fortaleciéndose, pues existe una demanda cada vez más alta y una escasez de candidatos, que puede crear demoras en la contratación de posiciones.



Al tener un componente técnico tan fuerte, este es uno de los sectores que demuestra cada vez más su importancia y que requiere de posiciones más especializadas.



En cuanto al nivel de áreas de tecnología, se busca la mejora de los procesos y el desarrollo de nuevos proyectos que apoyen la optimización de recursos.



Estamos en un mundo donde la tecnología ha transformado la forma de hacer negocios en los últimos diez años de manera muy rápida y por eso, se debe trabajar en esta área.