¿Cómo está el mercado laboral para las madres colombianas?

Este fin de semana se celebra en gran parte de Colombia el día de la Madre. Además de ser una fecha para estar con ellas y homenajearlas con regalos, este día sirve también para hacer un balance sobre cómo están sus condiciones laborales en el país.



Además de la enorme brecha laboral entre hombres y mujeres, a las empresas les faltan estrategias y políticas para la retención de talento, lo que intensifica aún más la inequidad en el mercado laboral colombiano.



En Colombia, de acuerdo con la firma de reclutamiento Michael Page, todavía es muy poco lo que hay en esta materia debido a que hasta ahora las compañías se están concientizando de la importancia que tiene poner en práctica políticas claras para mejorar las condiciones de sus colaboradoras, con el fin de que puedan crecer profesional y personalmente.



De acuerdo con Paola Pulgarín, Associate Director de Page Executive, aproximadamente el 20 por ciento de las empresas multinacionales que están en Colombia cuentan con políticas especiales para las mamás trabajadoras, sin embargo, aún hay un camino que recorrer en este tema, todavía existen compañías que desconocen cómo se debe hacer ese plan para sus colaboradoras que son mamás.



Con la implementación de este tipo de políticas hoy más que nunca las mujeres pueden desarrollar una vida laboral exitosa, ser más competitivas, productivas y felices en su trabajo, sin dejar de lado el cuidado de su familia.



Europa es en general la plaza que más lleva ventaja en este tema, con políticas como otorgar no solo beneficios a las madres sino también licencias extendidas para los nuevos padres.



“El sano desarrollo de la familia tiene un impacto positivo dentro de la sociedad así que los gobiernos en el mundo están enfocados en facilitar que los padres puedan estar presentes”, afirmó Pulgarín.



En Colombia, de acuerdo con cifras de Michael Page, en un mercado laboral en donde el 50% de los candidatos que participan en procesos de selección por semana son mujeres y del total de profesionales ubicados al mes, el 40% corresponde a esta población, las multinacionales son las que actualmente se toman más tiempo en diseñar programas de bienestar para las madres, en especial en cargos directivos, para que puedan mantener un buen balance entre su rol como madres y ejecutivas.



“Las empresas nacionales tendrán que implementar estos planes pronto, ya que se están dando cuenta de que sin estas opciones se puede perder talento debido a que muchas mujeres le están dando prioridad a sus familias cuando el trabajo se interpone”, aseguró Pulgarín.



Estas son algunas de las estrategias en organizaciones para beneficiar a las madres trabajadoras:



Teletrabajo: es una de las estrategias más viables y que no inciden de manera negativa en la productividad.



Flexibilidad horaria: donde no se tiene horario establecido dentro de la oficina y se tiene flexibilidad para atender compromisos personales sin requerir autorización previa.



Licencias de maternidad extendidas: se otorgan semanas adicionales a las establecidas por la ley.



Tiempo libre pago: al regresar de la licencia de maternidad no se trabaja la jornada completa sin que esto afecte su salario.



Cuidado de niños: pueden ser guarderías dentro de las instalaciones de la compañía o convenios con guarderías cercanas a la empresa.



Auxilios financieros: ayudan a cubrir costos de adopción o de fecundación in vitro.