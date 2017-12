No es bueno quedarse horas de más en la oficina

Algunas personas se quedan más tiempo del habitual en el trabajo, quizás por falta de organización, porque pierden tiempo en otros quehaceres o porque tienen sobrecarga de funciones. Lo cierto es que en cualquiera de estos casos las consecuencias no son positivas.



María Antonia Gustín, especialista en Recursos Humanos, dice que no es recomendable quedarse horas de más en el trabajo “por una sencilla razón: balance. Vivir implica muchas cosas y no todo es producir. Para tener armonía en nuestras relaciones, espacio para la familia, para ejercitarnos, para el juego, para el aprendizaje constante, para descansar, para ir por el mercado o para limpiar nuestro hogar se necesita de un factor común: consumir tiempo. Si se la pasa en la oficina, ¿dónde queda el resto?”.



“Capacítese en las labores que necesita realizar, no pierda tiempo en cosas personales como internet, teléfono y charlas”: Cecilia García.

Gustín añade que si permanecer en el lugar de trabajo no tiene otras implicaciones que pudieran interferir con los intereses de la empresa (pago de horas extras, multas y gastos adicionales no contemplados), estar más tiempo trabajando no es causal de despido, “al contrario, entre más produzcas, mejor”.



Registre aquí su hoja de vida y acceda a miles de empleos



Una persona se queda más horas en la oficina por varias razones, por ejemplo, porque no alcanza a terminar las labores encomendadas y esto sucede a causa de una mala adjudicación de responsabilidades para el cargo o falta de eficiencia por parte del ejecutor.



Si usted se queda más tiempo en su trabajo tome en cuenta hacer consciencia de su propia efectividad, garantice un ambiente seguro. No se distraiga. Pida ayuda y converse con su jefe. Capacítese en administración del tiempo y productividad. Aprenda a decir no y evite aceptar trabajos adicionales.



Al no tener en cuenta lo anterior se va a perjudicar. Claramente habrá un desgaste físico, porque no es posible traspasar los límites normales del cuerpo sin consecuencias. Además del desgaste mental y psicológico, sus niveles de lucidez y productividad están relacionados directamente con su cansancio.



Cecilia García, gerente de Franz Viegener, agrega que las empresas deben tener un excelente ambiente laboral y mantener motivados a los empleados para que trabajen lo suficiente dentro del horario laboral habitual.



Destaque su currículo con elempleo VIP



García también asegura que la persona que se queda de más en el trabajo puede ver entorpecidas sus relaciones familiares, porque no les dedica tiempo, y también le podrá generar enfermedades que tienen como consecuencia incapacidades y ausencias en el trabajo.





Por: Pablo Alejandro Alzate

Contenido@elempleo.com.