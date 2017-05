‘No es el momento para modificar la norma de horas extras’

Archivo particular

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo advirtió que incrementar dos horas de recargo nocturno, como lo plantea un proyecto de ley que cursa en el Congreso, afectaría la competitividad de las empresas colombianas, la productividad, el turismo y tendría impacto negativo en la formalidad y en la inversión extranjera.



“Las condiciones macroeconómicas internas y externas del país plantean que no es un buen momento para el incremento de los costos de contratación, que de ser aprobado, el impacto en la productividad, el empleo y la producción tendría efectos negativos”, dijo a Portafolio la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.



El proyecto de reforma considera como trabajo diurno el que va de las 6 a.m. hasta las 8 p.m. Es decir, dos horas menos que las actuales. Esto significa que las empresas deben pagarle al empleado el recargo nocturno a partir de las 8 de la noche y no desde las 10 de la noche como está estipulado hoy.



De acuerdo con el Ministerio, las modificaciones propuestas en el proyecto de Ley impulsarían el desempleo. También se desestimula la generación de empleo, especialmente en un país con una tasa de desempleo superior al promedio regional (6,6% según el Banco Mundial).



En marzo de 2017, la tasa de desempleo se ubicó en 9,7% y a diciembre de 2016 fue del 9,2%. En 2010 estaba en 11,8, pero desde 2013 se logró bajar a un dígito, que sin embargo, aún es alto.



“El aumento de los costos laborales afecta la sostenibilidad de las pymes, especialmente en el sector servicios. El turismo se vería gravemente afectado por la iniciativa en estudio, especialmente cuando según los más recientes resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, se resaltó la actividad hotelera como una de las que más contribuye a la ocupación de la población”, agregó la Ministra.



IMPACTO NEGATIVO



Reducir la jornada diurna tendría un impacto negativo sobre la competitividad de las empresas. En una encuesta realizada en 2014 por la ANDI el impacto de reducir la jornada diurna en 4 horas (de 10:00 pm a 6:00 pm) asciende en promedio a 1,6% del valor de la nómina anual y el recargo pagado actualmente es de 1,1% de la nómina.



De acuerdo con la Andi, reducir la jornada diurna en 2 horas tendría un costo de aproximadamente 1,9 billones de pesos anuales, equivalente a un impacto del 1,5% del valor de la nómina al año.



De aprobarse el proyecto de ley, la consecuencia inmediata sería un alza de precios del sector hotelero, y otros gremios que involucran el turismo, teniendo en cuenta que la hotelería cuenta con una operación ininterrumpida de 24 horas.



El Gobierno considera que dos horas nocturnas más repercute en casi todos los eslabones de la cadena de productividad de la industria de viajes y turismo, como es el caso de restaurantes, bares, sitios de espectáculos y entretenimiento, transporte, convenciones y eventos, entre otros.