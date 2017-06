No tome decisiones sin conocer muy bien su nuevo cargo

Llegar con autoridad a un equipo de trabajo puede no ser lo ideal, lo mismo que saltarse la transición entre dos jefaturas o no hacer un correcto empalme tras un cambio de líder.



“El cambiar de cargo tiene un protocolo y es importante tener claro cómo funciona en una empresa, a las personas se le da la autoridad en un cargo a partir de una fecha específica y eso hay que respetarlo, generalmente pasa un tiempo entre el nombramiento y el día que se asume el cargo y esto sirve para hacer una correcta entrega y para asumir el poder pleno”, explica Juan David Tous, gerente de Comunicaciones para ManpowerGroup en Colombia.



También es importante que usted se tome el tiempo para conocer la nueva dinámica laboral, las responsabilidades que va a enfrentar y los alcances que tendrá en sus nuevas funciones.



“Lo ideal al entrar a un cargo es comprender la realidad de la posición, ahí es importante tener el tiempo para conocer al equipo de trabajo, no es buena idea llegar pisando fuerte a imponer o mandar porque eso puede generar un mal ambiente al interior y eso solo provoca que la gente quiera rotar o irse, además porque no permite el conocimiento de las personas que podría tener a cargo”, agrega Alejandro Paz, gerente de la división de Healthcare de Michael Page.



Asimismo, recuerde que tomar una decisión sin estar en firme en la nueva posición puede tener implicaciones legales, pues un representante legal solo lo es desde el día que asume su puesto.



“Los equipos de trabajo no pueden saltarse las órdenes hasta que la nueva persona esté en el cargo (…) no se puede desorganizar el organigrama en la práctica, por eso, la comunicación debe ser muy precisa en estos casos”, puntualizó Tous.