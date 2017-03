Colombianos: 8 de cada 10 son felices con su trabajo

Más de ocho de cada diez colombianos se muestran satisfechos con su actual empleo, tal como muestra el último Reporte de Felicidad Mundial 2017, que mide algunos de los principales aspectos de bienestar de las sociedades a través de todo el mundo.



Al observar las cifras de Colombia, se puede ver como el país logró un total de 82,7% de trabajadores que asegura estar satisfecho con su trabajo, lo que le permite estar en la posición 56 de este ránking elaborado por la Universidad de Oxford y London School of Economics, con los datos de Gallup World Poll.



Según el informe, para la elaboración de esta clasificación han intervenido algunos aspectos como la posición de los trabajadores, el tipo de empleo o las características del lugar de trabajo. “Es importante apuntar que la relación entre empleo y felicidad es compleja y dinámica, y va en ambas direcciones. Vemos que el trabajo no es la única razón de la felicidad, pero esta puede ayudar a mejorar los resultados y la productividad en el trabajo”.



Estos datos, por su parte, reflejan como Colombia está por encima de algunas de las principales economías de la región, como es el caso de México (82,4%), Argentina (82,2%), Uruguay (82%), Chile (79,8%) o Perú, que cuenta con un 77,4% del total de trabajadores satisfechos.



Este mejor comportamiento respecto a otras naciones latinas, de acuerdo con Carlos Roldán, gerente de la División de Recursos humanos de Michael Page, tiene que ver principalmente con temas culturales.



“Lo que hemos podido ver es que el trabajador colombiano es una persona resiliente, aunque no siempre encuentre el trabajo soñado, en el mayor de los casos acaba teniendo un gran cariño a sus labores. Además, se ha visto un gran avance en los últimos 5 o 6 años, ya que muchas empresas han empezado a entender que un trabajador eficiente es el que está más motivado”.



Asimismo, Colombia se encuentra en estos momentos por debajo en este indicador respecto a otros países como Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay o Costa Rica.

Primeros puestos a nivel internacionales



Entre los que presentan una mayor satsfacción laboral en el mundo, cabe destacar a Austria, en el primer puesto con 95,1% del total, seguido por Noruega (94,6%) o Islandia, que tiene 94,5%.



Mientras tanto, los que presentan un indicador más reducido son algunas economías de África como Lesoto (44,4%), Togo (44,8%) o Madagascar (45,3%), a las cuales sigue Haití, con 48,5%.



Noruega, el país más feliz



Los datos referentes a los países más felices del mundo ubican a

Noruega en la primera posición, seguido por Dinamarca e Islandia. En cuanto a Latinoamérica, Costa Rica ocupa el primer puesto, mientras que por detrás se encuentran Chile, Brasil, Argentina, México, Uruguay, Guatemala y Panamá.

En el caso de Colombia, el país se situó en el puesto número 36 de la clasificación mundial, en niveles similares a los de Qatar o Arabia Saudí.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com