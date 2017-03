Planilla Pila sigue generando errores para pago de salud

“Las dificultades presentadas no pueden ser excusa para la negación de servicios de salud, ni pueden generar intereses de mora a los aportantes”.



Esta fue la aseveración del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, quien tuvo que salirles al paso a las EPS, luego de que varios ciudadanos reportaran que les estaba siendo negada la atención por el no pago oportuno de su Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).



Y es que, desde hace diez días, trabajadores independientes, contratistas y empresas de más de 20 personas comenzaron a cancelar la planilla Pila de forma virtual, a través de las páginas web de los distintos operadores que reciben los pagos.



Sin embargo, las últimas dos semanas han sido neurálgicas para estos grupos de personas, por cuenta de que no estaban habilitadas las plataformas, estas no recibían la información de las personas y/o no generaban los recibos de pago, aspecto por el cual a los colombianos tampoco se les podrán cobrar intereses de mora por el no pago a tiempo de estas obligaciones laborales.



“Los inconvenientes más grandes los siguen teniendo trabajadores independientes y contratistas, sobre todo por cuenta de la desinformación. Y es que, en general, la transición al pago electrónico sigue siendo traumática, además de que personas que devienen menos de trece salarios mínimos también intentaron pagar la Pila, cuando no deben hacerlo”, aseguró Walter Pulido, consultor estratégico de Simple, operador del sistema.



Por lo anterior, es importante recordar que solo los independientes y contratistas que devengan más de $9,2 millones están llamados a realizar este trámite de forma virtual. Además, por ahora, la Pila se podrá seguir pagando de forma presencial, en caso que los operadores no tengan aún habilitada su plataforma.



Estos cambios, dice el Ministerio, le ahorrarán al sistema de salud alrededor de $ 30.000 millones cada año.