Prácticas no remuneradas afecta futuro profesional de los jóvenes

Al momento de elegir las prácticas profesionales ya no sólo se deberá tener en cuenta qué área y qué empresa es mejor, también se debe seleccionar aquella que sea remunerada.



Según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Essex en Reino Unido, las prácticas no remuneradas podrían afectar el futuro de los salarios de los jóvenes.

​

​

En este se determina que la mayoría de los graduados que inician su vida laboral sin un buen ingreso, serán peor pagados al terminar su carrera que los que empezaron directamente a trabajar.



El estudio se realizó durante seis años a decenas de miles de estudiantes en el Reino Unido, sin embargo los resultados pueden.



De estas, se evidenció que hacer las prácticas sin cobrar conduce a que, tres años y medio después de graduarse, un joven reciba 3.900 euros menos que los que sí recibieron un pago en esta temporada laboral.



Junto con esto, detectaron que una persona que realiza estudios adicionales después de las prácticas gana más que un joven que no, cerca de 1.700 euros menos que los primeros.



JÓVENES HUMILDES LOS MÁS AFECTADOS



Según el estudio los jóvenes en condición de vulnerabilidad que tienen acceso a estudios y realizan sus prácticas sin remunerar son los más afectados. El informe revela que ganarían aproximadamente 4.500 euros menos que los que iniciaron sus trabajos cobrando.



Adicional se evidenció que tienen menos posibilidades que los estudiantes de contextos más favorables para encontrar unas prácticas que los lleve a tener un buen futuro profesional.



Ante esto, según Angus Holford líder de la investigación, al aceptar estas prácticas los estudiantes llegan con expectativas que, al pasar la temporada, terminan decepcionándolos.



"En promedio, las prácticas no les llevará directamente a un trabajo en la profesión que realmente querían o en la profesión en la que realizaron las prácticas", afirmó.