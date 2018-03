¿Qué tanto sirven las referencias personales?

Como no es fácil conocer a fondo los candidatos a un cargo, se utilizan estrategias en los departamentos de Recursos Humanos para identificar fortalezas y debilidades de las personas y saber si son las adecuadas para el puesto. Ahí aparecen las referencias personales.



No todas las personas las incluyen en sus hojas de vida porque no las ven necesarias o por temor, pero en la mayoría de los procesos de selección sí son solicitadas, es más, pueden ser definitivas en la contratación.

Estas referencias aclaran dudas sobre la experiencia o las cualidades de un candidato en sus anteriores puestos de trabajo. Deben ser idóneas y no siempre corresponden a jefes pasados.



“Los departamentos de Recursos Humanos no se limitan a los datos de las hojas de vida, sino que son exigentes con el tipo de interlocutor que se requiere para las referencias, eso varía de acuerdo al cargo, pero en procesos lo que se hace es que no solo se pide la referencia profesional sino que se buscan tres personas de cada compañía, un superior, un par y un subalterno, en el caso que aplique, para hablar de la persona”, explicó Laura Alba, senior HR Business Partner de Michael Page.



Una referencia ayuda a resolver las dudas sobre el perfil y el comportamiento de un candidato, establecer si es favorable su inclusión en otro ambiente laboral o si es ideal para la nueva compañía.



“Hay dos tendencias en el mundo de los Recursos Humanos, uno muy contemporáneo en donde no es necesario tener referencias y no son solicitadas porque pueden influir en el proceso de selección y no son bien vistas o si las hay, se omiten y se le da valor a otros aspectos; la otra corriente sí necesita de ellas y lo hace porque requiere de una voz que valide las características que tiene el candidato, por ende no hay una unificación de cuál es la mejor práctica, cada empresa acoge la que mejor le conviene para sus procesos”, indicó Javier Echeverri, country manager de ManpowerGroup Colombia.



Una referencia se puede incluir en la hoja de vida con el nombre, cargo y los datos de contacto, pero también adjuntando una carta de recomendación que explique las cualidades del profesional.



La empresa y los encargados de la selección son los que finalmente deciden si son o no importantes las referencias para la contratación de un candidato, teniendo en cuenta, desde luego, el perfil requerido.



Laura Viviana Lesmes

Contenido@elempleo.com