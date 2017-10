¿Qué tipo de empleados trabajan en su organización?

Sin importar si la empresa es grande o pequeña, existe un común denominador en cuanto a los resultados que las personas dan al momento de desempeñar un cargo. Es importante aclarar, que el hacer de los empleados no es igual a su resultado, tomando en cuenta lo que se espera de ellos en un momento determinado. Señaló el Director de Performia Colombia Jairo Pinilla.

El 20% de los individuos son responsables del 80% de los resultados de una empresa, éstos se denominan "productores”, no quiere decir que hagan el 80% del trabajo, se trata de resultados. Un empleado puede hacer varias actividades sin conseguir mucho, pero otro con poco esfuerzo logra mucho más. Imagínese un vendedor que pase el día llamando clientes y no logre ninguna venta y otro que haga 3 llamadas y cierre tres negocios que representan el 50% de ventas de la empresa.



El 60% son "hacedores”, unos son más eficientes que otros y contribuyen al desarrollo de la empresa, pero necesitan un líder que les esté diciendo qué deben hacer y los supervise, por lo general se enfocan más en la tarea que tienen que hacer, que en el resultado de la misma. Simplemente se limitan a cumplir funciones. Son el mayor número de la población, por lo general tienen cargos medios y operativos.



El Director de Performia Colombia indicó que, El 20% restante son los destructivos, de los cuales la mayoría cometen errores y equivocaciones y algunos de ellos a menudo se incapacitan. Una característica común es que de manera cíclica tienen rachas de mala suerte y están "de malas”, esto quiere decir que las cosas negativas más improbables les suceden, consumen mucha atención de su jefe y por lo general, tienen o han tenido a alguien con comportamientos negativos o destructivos que los han influenciado. De este grupo sólo el 17.5% puede mejorar y responde a un tratamiento psicológico o de superación personal, y el 2.5% no reconocen jamás el daño que hacen, no responden a ningún tratamiento psicológico y lamentablemente no tiene salvación.



Este estudio aplica para empresas de todo tipo y tamaño, lo más importante es detectar las personas verdaderamente productivas. Ellos siempre hablan de resultados y no de actividades realizadas, son empresarios de su cargo, logran sus objetivos sin ninguna presión o supervisión y no consumen casi atención. Si en su equipo de trabajo detecta este tipo de empleados, dedíqueles más atención, tome decisiones de acuerdo a su observación y no a los comentarios, que pueden ser apreciaciones de personas destructivas, ya que a éstas les gusta siempre hacer daño a los productivos.



En cuanto a los hacedores, se pueden tener los más eficientes en una empresa, ya que con el tiempo pueden convertirse en productores, con una buena guía y supervisión.



Con relación a los destructivos, es importante no dedicarles tanta atención, medir sus resultados, y en función de ello tomar acciones, estudiar si realmente es positivo mantenerlos en la empresa y antes de pensar en decisiones trascendentales, se les debe dar una oportunidad de mejorar.



Al momento de contratar una persona una de las mejores formas de saber quién es un hacedor y quien un productor, es cuando se le pregunta en la entrevista de trabajo por su desempeño en sus cargos anteriores: el hacedor responde con acciones y el productor con resultados. Por ejemplo "Yo visitaba a 5 clientes a la semana”, "yo vendían 80 millones al mes aproximadamente”.



Pinilla concluyó que, "al contratar una persona para la mayoría de los cargos administrativos, donde la persona tiene que aprender la mayoría de lo que hace en la empresa, lo mejor es basarse en su productividad, más que en su estudio formal, pero en Colombia desgraciadamente le ponemos demasiada atención al título, para después descubrir que Infortunadamente el título no trabaja”.