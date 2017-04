No se tome nada personal ante un rechazo en un proceso de selección

En lugar de negar la situación, identifique puntos débiles y trate de corregirlos para futuras entrevistas laborales.



La sensación de decepción ante la negativa laboral es un proceso natural, pero se debe tener en cuenta que al momento de postularse a un cargo usted no es el único aspirante y que los reclutadores o empleadores buscan perfiles específicos que se ciñan a las metas y a la cultura de la organización.



No conseguir un puesto no significa que usted carezca de habilidades y competencias laborales. Tome las negativas como aprendizajes y como posibilidades de mejorar todo aquello que debe potenciar.



Carolina Páez Moreno, directora del departamento de Talento Humano de la Universidad la Gran Colombia, expresó que “cuando las personas tomamos las cosas a nivel personal ante una negativa a la hora de buscar trabajo, lo único que conseguimos es disminuir nuestro nivel de autoestima y minimizamos la seguridad personal”.



Páez agregó que es primordial lograr contactar a la empresa que reclutó y avanzó en los filtros de selección con nuestra hoja de vida, con el fin de indagar acerca de los motivos por los cuales fue declinado el proceso, pues esta información es importante para una próxima postulación a un cargo laboral.



Sea discreto y respetuoso, el interés por preguntar el porqué de la negativa habla muy bien de usted, a la vez que contribuye con su crecimiento personal por tener una mirada positiva ante situaciones en las cuales debe afrontar un “no” como respuesta.



Thomas Sullivan, coach de la Escuela de Negocios International Hult, afirmó recientemente en una entrevista con el elempleo.com que las negativas en el campo laboral no se deben tomar como aspectos personales. Esto condicionaría más a la persona y en vez de mejorar puede empeorar en sus posteriores procesos.

El mejor consejo es que revalúe las respuestas que dio en su entrevista. Analice, corrija y nunca desfallezca, usted es el experto en conocerse a sí mismo.



Por: Pablo Alejandro Alzate

Contenido@elempleo.com