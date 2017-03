En Colombia, el desempleo del sector de tecnología es cero

Colombia es un país bien conectado con el mundo. Sin embargo, las empresas de sector afirman que el país podría estar mejor y alertan sobre los problemas que han surgido en los últimos años ante la pretensión de algunos municipios de crear un impuesto para la infraestructura de telecomunicaciones en su territorio.



Portafolio habló con Luis Carlos Guerrero, presidente de la multinacional Level(3) en Colombia, sobre la situación del sector y las expectativas de la empresa.



¿Cómo está Colombia en conectividad?



Con Estados Unidos quedamos muy bien conectados hacia el norte y con Perú y Chile hacia el sur. A nivel nacional estamos haciendo despliegues en ciudades claves. Este año en Medellín, Cartagena, Bucaramanga y los centros de desarrollo industrial en el norte de Bogotá. También estamos haciendo despliegues en la zona norte de la capital del país y hacia los centros de educación universitaria.



Hay muchas quejas en el tema de la inseguridad. ¿Qué se está haciendo en este frente?



Efectivamente, el mundo nos está exigiendo más en temas de seguridad de la información. Los malos siempre están listos a meterse en las empresas y hacerles daño económico. Lo hacen a través de ataques sincronizados. Pero hoy tenemos la posibilidad de saber muy rápidamente dónde está ocurriendo un ataque y procedemos a bloquearlo.



Pero esos controles son muy costosos…



Así es, pero hemos venido trabajando en la reducción de esos costos y siendo menos invasivos en los controles. Estamos haciendo protecciones globales y seguridad en la nube, cada vez más especializada.



Hemos desarrollado productos que se conectan directamente a la nube y generan calidad de servicio a los usuarios, especialmente los corporativos. Y si las empresas quieren tener opciones distintas a las nubes públicas lo puede hacer.



También migramos del concepto de centrales telefónicas a los servicios de voz y colaboración.



¿Qué cuellos de botella han detectado en el ejercicio del negocio?



Los problemas se concentran en la obstrucción al montaje de infraestructura. En algunas ciudades del país se ha intentado ponerle impuesto al montaje de antenas y centrales de telecomunicaciones. Eso afecta el negocio, pero no se dan cuenta que el desarrollo necesita incentivos para adoptar soluciones. La tecnología es clave para la modernización y la influencia.



¿Cuáles son los beneficios directos de la tecnología de las comunicaciones?



Se resumen en dos palabras: eficiencia y eficacia. A la tecnología hay que tratarla mejor. En Colombia pareciera que fuéramos en la dirección contraria. Hay que decirle al Estado que este es una industria el crecimiento y que nos vuelve competitivos y que hay que tratarla bien.



Pagamos impuestos y no vemos cómo es posible que se quieran imponer tributos locales.



¿Cómo está en país en materia de recurso humano para el desafío tecnológico?

​

En Colombia, cuando se trata de expertos en tecnología el desempleo es cero. Los poquitos ingenieros que hay son muy buenos, y eso hace que se los lleven las grandes multinacionales. Cuando nos queda una vacante en este campo a nosotros nos cuesta mucho trabajo reemplazarla. Las cosas que se están haciendo actualmente en Colombia en desarrollo de la educación son buenas, pero hay que seguir trabajando.



¿Se requiere invertir más en capacitación?



Así es. Hay que hacer una inversión grande en educación para atender las necesidades de las empresas. El país requiere más gente capacitada para alcanzar la equidad.



¿Cómo va la intención de la fusión de Level(3) con CenturyLink?



Ese fue un proceso que se anunció a finales del año pasado y que sigue en marcha.

La idea es que CenturyLink, operador de gran cobertura en Estados Unidos, adquiera a Level(3). En este momento está finalizando el trámite de aprobación del negocio por parte de las autoridades estadounidenses y europeas. La operación ya fue aprobada en casi todos los países y en los que falta no creo que haya contratiempos. En América Latina no se necesita aval porque CenturyLink no tiene presencia en la región.



Esto será de gran beneficio para los clientes actuales y los potenciales. El tamaño significa eficiencia y eficacia.



¿Qué valor agregado le dará esta fusión a la nueva empresa?



Las ventajas son grandes en materia de servicios más robustos. Por ejemplo, CenturyLink es fuerte en soluciones de datacenter y Level(3) sabe mucho en redes mundiales. Y en el caso de Colombia la empresa tiene presencia desde 1991. En ese momento se llamaba Impsat, pero en el 2006 fue vendida a Global Crossing, que a su vez fue vendida a Level(3) Comunications en octubre de 2011. Y ahora se llamaría CenturyLink.



Nuestra intención es apoyar a nuestros clientes. Trabajamos muy fuertemente en tres temas:



Conectividad e internet, datacenter y voz. Todos tienen impulso importante pero el más antiguo es el primero, haciendo despliegues de redes y ampliando las bandas de ancha.