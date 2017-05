SIC sancionó con millonaria multa a producto para la caída del cabello por publicidad engañosa

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó en primera instancia a Zakara Group S.A.S. con una multa por valor de $368.858.500, y le ordenó a retirar toda la publicidad del producto “Capicell”.



De acuerdo con la entidad, la publicidad emitida por Zakara Group, a través de algunas emisoras radiales, relacionada con información de Capicell, las cuales en su mayoría correspondían a testimonios y/o publirreportajes en los que la comunicación contenía, entre otros, los siguientes testimonios:



‘Me llamo Javier Díaz (...) gracias a Dios escuché Capicell y a los 15 días de estarlo utilizando me di cuenta que el cabello ya no se me caía y después de 2 meses de estarlo utilizando me di cuenta que el cabello que me salía era más fuerte, grueso y brillante’.



No sufra más por la pérdida acelerada del cabello, alopecia o calvicie prematura, Capicell es el único tratamiento capilar con la formula exclusiva fitocelltec a base de células madre vegetales que potencian los efectos de crecimiento y fortalecimiento capilar, estimula los folículos pilosos a producir nuevo cabello sano y fuerte, mejorando zonas alopécicas de cualquier edad, evita la caída y estimula el crecimiento de cabello abundante y saludable. Capicell realmente funciona (...)’



La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó a la investigada que allegara todos estudios técnicos y científicos que respaldaran y/o sustentaran los beneficios de Capicell proclamados en las cuñas radiales, como “un tratamiento único con biotecnología Suiza fitocelltec a base de células madre, vegetales y procapil que ayudan a la recuperación capilar produciendo nuevo cabello sano, fuerte y abundante evitando la caída del cabello y la alopecia”.



Una vez analizado el material probatorio, la Superindustria evidenció que no se aportaron estudios científicos que acreditaran las bondades y propiedades que se anuncian en los medios.



Por esta razón, la Superindustria consideró que la publicidad emitida engaña e induce a error al consumidor promedio, al generar en él la falsa creencia de que “Capicell” es el único producto capilar con tecnología fitocelltec obtenida por células madres vegetales, situación que carece de veracidad y respaldo probatorio.