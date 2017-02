Las herramientas tecnológicas para trabajar a la distancia son variadas y operan, los colaboradores las conocen y las utilizan todos los días. Sin embargo, muchos las aprovechan desde el mismo puesto de trabajo y cumpliendo con la jornada, en contravía de la tendencia de la movilidad laboral.



(Lea: Lanzan portal que ofrece teletrabajo en el país)



Así lo muestra un estudio revelado por la firma Citrix sobre el trabajador digital y las demandas de movilidad empresarial.



Juan Pablo Villegas, gerente general de Citrix Colombia, asegura que los resultados muestran cómo los empleados valoran las posiciones laborales donde la evaluación de su desempeño esté dada por el cumplimiento de objetivos y no por el hecho de asistir presencialmente a una oficina en un horario establecido.



“En Colombia, son los empleadores los que tienen temor y aún les falta un voto de confianza en el empleado, puesto que el 60 por ciento de los encuestados afirmó que es muy poco frecuente que la compañía para la que trabaja le permita hacerlo de forma remota”.



(Además: La indisciplina, una de las razones por las cuales el teletrabajo no arranca en Colombia)



Ese es el panorama, pese a que el estudio plantea que tanto empleados como compañías conocen los beneficios de la movilidad empresarial y los esquemas de trabajo flexible como el teletrabajo. Este cambio aún no ha tomado lugar en las organizaciones, comenta el directivo.



“Aunque la tecnología está dada y se reconocen sus beneficios, aún se lucha contra el paradigma de creer que una persona no puede ser productiva sino se encuentra físicamente en el lugar de trabajo”, dice Juan Pablo Villegas.



(Además: 10 datos sobre el teletrabajo)



Al igual que en el estudio del 2016, que consultó la opinión de empresarios, tomadores de decisiones y encargados del área de TI en México, Colombia y Brasil, frente a la importancia de la flexibilidad laboral y la movilidad empresarial, tanto empresas como empleados coinciden en que estos esquemas son muy importantes en un promedio de 75 por ciento en ambos años.



En esta edición del estudio, cuando se preguntó sobre las razones por las que un empleado dejaría su trabajo actual, 62% indicó que sería muy probable que lo hiciera por la oportunidad de obtener un empleo donde pueda trabajar de manera remota.



En toda la región los porcentajes de probabilidad de dejar el trabajo actual por uno que le permita a las personas trabajar de manera remota es alto: en Colombia está el mayor. Siguen , Argentina (41%), Brasil (37%), Chile (45%), México (47%) y en Perú (45%).



Así mismo, los encuestados de toda la región consideran que el trabajo a distancia es una buena forma de retener talentos, Colombia con el 81 % sólo superado por Brasil 83 %, Argentina 76 %, Chile 69 %, México 75 % y Perú 75 %.



En el medio laboral colombiano se ve como un paso favorable que las empresas ahora permitan más el uso de los dispositivos personales de los colaboradores para trabajar.

Mientras en 2016 solo el 11% de los dispositivos con fines laborales eran personales, hoy el 61% de las compañías permite el uso de dispositivos personales o aplica políticas BYOD (Traiga su Propio Dispositivo), para acceder a la información de la empresa.



Cabe resaltar que, aunque falta camino por recorrer en la implementación de estos esquemas flexibles, Colombia lidera la iniciativa a nivel regional. Un ejemplo de ellos es el decreto que regula el teletrabajo desde hace varios años.



Además, desde el sector público se hace un esfuerzo para incentivar esta modalidad en distintos sectores del país. Según los datos oficiales en Colombia se registran un poco más de 55.000 teletrabajadores.



La preferencia por estos esquemas se da por dos motivos: un mayor nivel de productividad y un mejor balance entre la vida personal y laboral, ambas afectadas por las difíciles condiciones de tráfico vehicular que vivimos en las principales ciudades del país.