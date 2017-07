¿Trabajar o no en la competencia?

Demostrar en la hoja de vida un crecimiento profesional junto con el aprovechamiento de oportunidades en distintas empresas puede ser visto como algo positivo en un candidato a la hora de encarar un proceso de selección. Así mismo, los trabajadores buscan nuevos retos en las labores, en los cargos y también en las compañías y, por eso, algunos no dudan ante la primera oportunidad laboral que se les presenta.



“En algunos sectores es más fácil ubicarse en empresas que podrían ser vistas como competencia directa, pero no es común que sea el empleado el que tome la determinación, sino que una empresa de ‘headhunters’ se encarga de la realizar el proceso de seducción del candidato, eso es lo que se conoce como una fuga de talentos”, explicó Juan David Tous, gerente de Comunicaciones de Manpower Group Colombia.



Así las cosas, la retención del talento se convierte en uno de los desafíos más significativos de las empresas, pues deben satisfacer a los empleados más valiosos, aquellos que más aportan y cuyos resultados son su mejor presentación.



Por eso se requiere que las compañías tengan estrategias orientada a los integrantes contemplando beneficios y políticas que los motiven a continuar desarrollando su carrera dentro de la organización.



“La retención del talento ha estado ligado a mayores salarios y a tiempo libre. También se ha visto el plan de carrera, pero de acuerdo con la segmentación del personal hay intereses en la compensación y las motivaciones laborales cambian de una a otra persona”, analizó Patricia Vargas, Gerente de Right Management.



También los planes de desarrollo y de retención deben diseñarse según su puesto, pues es común que en casos de cargos operativos la rotación de personal sea más alta.



“Para las empresas, para las personas y para el mercado es valioso que existan estos cambios, es halagador ver que tu desarrollo y labor profesional es pretendida por otras marcas, además estos cambios incluyen generalmente una mejora en las condiciones laborales”, agregó Tous.



Si está pensando la decisión de irse de la empresa, evalúe la situación de manera integral y si esa experiencia puede aportar en su desarrollo profesional y personal.



Laura Lesmes Díaz

Contenido@elempleo.com