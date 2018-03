Evítese sanciones: un empleado doméstico no debe devengar menos de un salario mínimo

De acuerdo con cifras del Ministerio de Trabajo, en Colombia hay alrededor de 753 mil personas que trabajan en el servicio doméstico, pero a solo el 14% sus empleadores les pagan el salario y les liquidan sus prestaciones sociales como dicta la Ley, explica Camilo Méndez, CEO de Symplifica.



Frente a este panorama, la Corte Constitucional ha ordenado reconocer el pago total de las prestaciones en dichos casos, hasta el punto de fijar reglas para el pago de la pensión sanción, según sea la circunstancia de la empleada doméstica.



(Lea: Pague y liquide de manera correcta a los empleados domésticos).

El alto tribunal ha sido enfático en exigirle a los empleadores de servicios domésticos que el pago de la remuneración no puede ser inferior a un salario mínimo (cuando se trate de jornadas completas), así como de horas extras, cesantías, intereses, vacaciones, auxilios de transporte, además de afiliarlas al sistema de seguridad social integral en pensiones, salud y riesgos profesionales.



“Evidentemente el desconocimiento de estos trámites no exime a las personas de la responsabilidad, por eso le hacemos un llamado a los colombianos para que formalicen la relación laboral con sus empleadas domésticas, además de evitarse una multa por incumplimiento de la Ley”, agrega Méndez.



Con el desafío de contribuir a dignificar el trabajo de las empleadas domésticas y asesorar a sus empleadores surge la idea de crear una solución como Symplifica, que le brinda toda la asesoría para formalizar la relación laboral, así como los trámites para la firma del contrato, inscripción en las entidades de régimen contributivo para el pago de parafiscales, orientación en la liquidación de primas, cesantías, vacaciones, incapacidades y gestión de todos los detalles necesarios a través de la App móvil que el empleador tiene derecho a descargar en su celular.



Cabe destacar que Symplifica no se encarga de hacer el proceso de selección de la empleada doméstica. El accionar de la asesoría inicia cuando el empleador ya la ha escogido, y de esta manera, se da paso a toda la formalización de la relación laboral, que además de cumplir con la Ley contribuye a dignificar este trabajo en la sociedad colombiana.