640 vacantes para agentes bilingües de 'call center'

Estar sentado más de seis horas al día cansa a cualquier persona; sin embargo, existen personas que se le miden al reto y además atienden el teléfono para escuchar y solucionar los problemas de los demás. Ellos son los agentes de call center, para los que Convergys, multinacional de ese sector ofrece 640 vacantes de empleo.



La firma busca representantes bilingües con un nivel de inglés del 80% para las áreas de servicio al cliente, ventas y atención médica; así como semibilingües con un nivel del 70% leído, escrito, y hablado.



“Buscamos personas con una excelente actitud y con ganas de trabajar, y aquí los formamos; no necesitan experiencia”, afirmó Natalia Lugo, jefe de Sourcing y Marketing de Convergys.



Añadió que la fluidez verbal, la habilidad para atender al usuario y la capacidad de persuadir, para el cargo de la vacante de ventas, son fundamentales.



De acuerdo con Lugo, los interesados que cumplan con estos requisitos se pueden dirigir al centro de reclutamiento ubicado en la calle 127 No. 7a-28, de lunes a viernes (8:00 a. m. a 5:00 p. m.), con la fotocopia de la cédula y disponibilidad de dos horas. No se necesita llevar hoja de vida.



Entre los que queden seleccionados hasta el 22 de septiembre, la compañía rifará boletas dobles para el Circo del Sol 7, con Soda Stereo. Esta firma ofrece planes de crecimiento profesional para sus trabajadores.