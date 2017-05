Empresarios de EE. UU. invierten para promover el turismo en Colombia

Mientras que los agentes de turismo nacionales crean estrategias para promover este sector en el país, extranjeros también están llegando a buscar oportunidades.



Por estos días, 45 personas en representación de 23 empresas estadounidenses y miembros de la Asociación de Operadores Turísticos de Estados Unidos (Ustoa), estuvieron en Colombia para conocer la oferta turística y estrechar lazos entre los dos países.



Terry Dale, presidente de Ustoa, que fue invitado por ProColombia para discutir de los retos y tendencias del turismo, habló con Portafolio sobre sus expectativas de negocio en el país.



¿Qué oportunidades de negocio ven en Colombia?



Actualmente tenemos 60 operadores de turismo que están interesados en promover y crear itinerarios en Colombia y queremos que ese número pase de 60 a 260. Creo que las oportunidades de negocio son muy grandes.



No puedo comentar de unos lugares particulares, pero lo que sí puedo decir es que lo que se destaca es la calidad de los destinos, la gente y la gastronomía. De hecho, hemos escuchado por años esa fortaleza en Colombia y para que estemos aquí es un paso grande. Y llegamos en el momento perfecto.



Estados Unidos es el destino favorito de los colombianos. ¿Cuál es su estrategia para fomentar el turismo hacia Colombia?



Creo que la estrategia se trata de educar al consumidor estadounidense sobre los valores que tiene Colombia y en eso estamos trabajando De hecho, dos tercios de todas nuestras ventas en Estados Unidos provienen de agencias de viajes, por eso, tenemos que asegurarnos que nuestras agencias entiendan la calidad y la importancia que el país suramericano representa.



¿Ha habido interés de algún operador, parte de la asociación, de abrir oficinas o hacer negocios en Colombia?



Sí, todos los miembros han tenido algún interés de crear algún itinerario de viaje en el país. De eso se trata nuestra visita, de educar a nuestros miembros y queremos que esos negocios sigan creciendo y que nos podamos expandir en Colombia.



¿Qué tipos de negocios?



Ellos organizan paquetes de viajes que incluyen el alojamiento, los tiquetes, el transporte dentro de las zonas, las atracciones y lo incluyen todo dentro de un solo precio.



¿Qué expectativas tienen con su visita?



La primera expectativa es conocer a la gente clave y hacer las correctas relaciones con la comunidad hotelera, con los restaurantes, con las atracciones, y conocer a los locales porque todos esos son los elementos que nuestros agentes ponen juntos para vender en un solo paquete.



¿Tienen planeada alguna inversión en Latinoamérica o en Colombia para fomentar el turismo hacia Estados Unidos?



Somos una organización sin ánimo de lucro pero mis miembros sí cuentan con ese dinero. Entonces lo que ellos hacen es crear campañas de marketing colaborativo, donde tienen una sociedad con ProColombia, en la que juntos pueden hacer publicidad y promover el turismo en Colombia en los mercados en los Estados Unidos.



Para ustedes, ¿cuáles son los mercados turísticos claves en Latinoamérica?



Es muy difícil decidir cuál es el más importante. Pero creo que es clave asegurarnos que tenemos los mejores productos y garantizar que los viajeros norteamericanos entiendan el país que están visitando. Y no estoy en la posición de escoger qué país tiene mejores valores que los otros, pero nuestra labor ahora es mostrar cuál es el potencial de Colombia.



¿Por qué escogieron Colombia?



Creo que se hizo repetitivo que escucháramos más y más de Colombia que de otros países de Latinoamérica. Y estábamos buscando cuál era el siguiente gran paso y cuando llegamos a ProColombia con nuestra inquietud, se hizo posible nuestra llegada a acá.



¿Se han visto afectados por la posición de Trump sobre los inmigrantes? ¿Qué estrategias tienen?



Es un poco pronto para saber el impacto. Lo que puedo decir es que desde nuestras oficinas centrales, que quedan en Nueva York, se estima que esa ciudad tendrá entre 3.000 y 4.000 menos visitantes extranjeros este año por cuenta de las barreras inmigratorias y la administración de Trump. Estamos preocupados. Y eso nos hace responsables de velar para que el impacto no sea tan fuerte.



