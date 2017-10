Empresarios del bitcoin están a la espera de regulación para entrar a Colombia

El bitcóin y las criptomonedas en general han venido ganando terreno en el mundo. Tanto así que economías desarrolladas, y otras no tanto, han diseñado modelos regulatorios para poder tener control sobre estas.



Por eso, las compañías que ofrecen este tipo de servicios en países como Estados Unidos o Argentina no dejan de mirar hacia Colombia, a la espera de que los entes reguladores emitan un concepto sobre el modelo que se debe implementar para estas monedas vituales.



Sebastián Ponceliz, fundador y director de Odyssey, explicó que “hace año y medio comenzamos a ofrecer, en Estados Unidos, la posibilidad de que los cajeros tradicionales que teníamos instalados tengan las dos opciones, el dinero físico (el efectivo) y las criptomonedas. Esto es posible porque la regulación allí nos permite ofrecer esta opción”.



Odyssey, la empresa creada por este argentino, les ofrece a los inversionistas la puesta en marcha de una red privada de ATM, brindando la operación completa, desde la administración del stock de maquinarias, la selección y contratación de las locaciones para su instalación, la programación y conectividad entre los equipos y las plataformas de control de transacciones (vinculadas al sistema bancario norteamericano) y el soporte técnico post instalación así como el servicio de recarga de los cajeros automáticos.



Carlos Mesa, director de la Fundación Bitcóin Colombia, aseguró que el país se está quedando atrás en normatividad, mientras que otras jurisdicciones están avanzando en la dirección a la regulación del tema. “La Superfinanciera y el Banco de la República han manifestado que no es ilegal para las personas invertir en estos vehículos, pero haciendo la advertencia de que no son admitidos como divisas, que no sirven como respaldo de un crédito, y que cada inversionista asume el riesgo de hacerlo; esto lo han hecho para evitar que ante eventuales pérdidas se le demande al Estado, pero en realidad estamos en una zona gris y se requiere definir aspectos como ha sucedido en otros países”, indicó Mesa.



El Director de la Fundación Bitcóin Colombia señaló que se ha puesto al mismo nivel al bitcóin y a las pirámides por los temores de los reguladores.



El superintendente Financiero, Jorge Castaño, ha repetido en diferentes escenarios que “las criptomonedas no tienen un respaldo ni del sector público ni del sector privado; son activos intangibles y por eso mismo no hay un respaldo sobre esas inversiones; las personas deben ser muy cautelosas sobre a quién le entregan su dinero”.



Ponceliz, de Odyssey, manifestó que la próxima semana viajará a Bolivia con la intención de explicarles a los integrantes del banco central de ese país en qué consiste el modelo de negocio. “En la medida en que nos hagamos entender mejor, será más viable que se vaya definiendo una regulación en más países como sucedió en Argentina y Estados Unidos; en Colombia aún no hemos tenido acercamientos con el Banco de la República, pero esperamos tenerlos dentro de poco tiempo”, concluyó.



POSIBLES RIESGOS



Los riesgos más sobresalientes que puede enfrentar la economía colombiana al permitir el desarrollo de estos esquemas en el mediano plazo son: 1) la integridad financiera, debido a que estos esquemas pueden convertirse fácilmente en canales para actividades asociadas al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal, y 2) la protección del consumidor, en la medida en que operadores especializados entren a ofrecer servicios de negociación, custodia y transferencia de fondos en criptomonedas.

Estos fueron identificados en un documento de trabajo publicado por el Banco de la República en el que, además, dice que estas monedas presentan ventajas por menores costos de tenencia.