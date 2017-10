Empresas de la UE van tras negocios en la economía circular

Una delegación de 70 empresarios de la Unión Europea (UE) visitó esta semana Colombia con el objetivo de buscar oportunidades de negocio en lo referente a la economía circular, un área en la que el interés extranjero llega prácticamente a todos los sectores.



“Hemos venido con empresarios de 14 países y están interesados en todos los ámbitos, desde el agro o la bioeconomía, hasta la construcción, ingeniería, infraestructura o gestión de residuos y embalajes, entre muchos otros”, señaló Daniel Calleja, director General para el Medio Ambiente de la Unión Europea.



Además, como agregó el funcionario de la UE, “las posibilidades van desde las transferencias de tecnología y conocimiento, hasta inversiones de estas compañías en proyectos o, incluso, negocios recíprocos”.



En este sentido, Johannes Dobinger, representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) en Colombia, dejó claro que “el nivel de reciclaje es muy bajo, alrededor del 7% de los residuos, lo que es indicativo de una gran demanda de capacidades tecnológicas y de gestión de recursos secundarios. Hay muchas posibilidades y es una gran oportunidad para que se den alianzas entre empresas que lleven a cabo el desarrollo de esta tecnología”.



Este ecosistema propicio para las oportunidades en el país ha hecho que en la delegación de la Unión Europea hayan venido empresarios de naciones que tradicionalmente no han tenido una relación tan cercana, como es el caso de Eslovenia, Hungría o Finlandia.



Precisamente, en lo que se refiere a este último, Tapio Anttila, gerente General de Nordika en el país, consideró que “desde Finlandia vemos muchas oportunidades. Por ejemplo, nuestro país tiene mucha tradición en el tema forestal y hemos desarrollado una gran experiencia para producir menos residuos o en temas de reforestación que podrían ser muy útiles en la nación. Y lo mismo ocurre en la refinación de petróleo y en biocombustibles”.



Asimismo, Anttila aseguró que Finlandia ha hecho una apuesta importante por Colombia. Prueba de ello es que el pasado 1 de septiembre volvió a abrir su embajada en el país, con la que se pretende “promover la colaboración empresarial en economía circular, educación y tecnologías de la información”.



LAS PRIORIDADES



Como destacó Calleja, “no hay futuro si no se apuesta por el desarrollo sostenible. Hay que trabajar en todos los ámbitos del ciclo productivo, no solo los residuos, sino también en cómo diseñamos los productos, en la eficiencia energética, en la información a consumidores y en la reutilización de recursos. También es fundamental limitar los vertederos. Debo decir que esta semana ya se han firmado acuerdos de cooperación entre empresas”.



Para mejorar en estos aspectos, Dobinger apuntó que una participación más activa del Gobierno es fundamental. “Colombia es un país que ha sido tímido en términos de política industrial, y avanzar en este sentido no es posible sin inversiones públicas, sin que el Estado lidere los cambios tecnológicos y la creación de capacidades. Por eso, se necesita un mayor involucramiento en capital humano y en I+D. De esta forma, esperamos que de aquí a 10 o 20 años tengamos el 40 o 50% de reciclaje de residuos, lo cual es posible ya que estas inversiones pueden ser muy rentables”.



Con todo, Ecoembes, la organización española que impulsa el reciclaje en este país, destaca a su vez la importancia de la educación. “Tenemos que empezar a pensar que el planeta es uno y todos tenemos que cuidarlo. Nosotros tenemos 20 años de trabajo en este sentido, el cual se ha desarrollado en 3 ejes: la colaboración entre el sector público y privado, la educación con niños y empresas, y la innovación. En todo esto, los ciudadanos tienen un papel clave, por lo que la educación desde temprana edad es muy importante”, destacó su CEO, Óscar Martín Riva.



De acuerdo con la firma, su intención es traer sus experiencias a Colombia y desarrollar sus estrategias para llegar al objetivo de un 76% de tasa de reciclaje. “Además, es muy importante trabajar con los rellenos sanitarios, los cuales son responsables del 80% de los gases invernadero que emiten la gestión de residuos”, dijo Martín Riva.



Según las políticas de la UE, este tema genera un 8% más en el volumen de negocio de las empresas del bloque, un ahorro de 600.000 millones de euros y aporta un 1% del PIB.