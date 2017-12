Casi el 50% de las empresas del país cubre sus créditos frente a la variación del dólar

El 48,2% de las empresas en Colombia utiliza instrumentos para realizar coberturas de sus créditos para tomar precauciones frente a los riesgos cambiarios. Así lo reveló un informe del Banco de la República en el que se encuestó a 500 empresas del país.



Al distinguir las empresas por sus actividades con el exterior, se encuentra que el 74,4% de las encuestadas son importadoras, el 15,8% son exportadoras y el 9,8% son firmas que no comercian con el extranjero pero tienen deuda en otras divisas. Los resultados también muestran que la participación de los exportadores y de los agentes que no transan en el exterior aumentó, mientras que la de los importadores disminuyó.



Del mismo modo, los resultados indican que las empresas, tanto importadoras como exportadoras netas, manifiestan tener ingresos y egresos en dólares, pero con una participación inferior al 50% del total de estos rubros. Para el caso de los importadores, cerca de la mitad asegura no tener ingresos ni pasivos en dólares, igual que los exportadores en este ultimo rubro. Con el propósito de medir la exposición al riesgo cambiario derivada de la actividad comercial de las encuestadas, se calcula el monto de exportaciones netas (diferencia entre exportaciones e importaciones) para cada firma.



Los resultados indican que la mayoría de empresas encuestadas cuentan con un monto expuesto de máximo US$5 millones, 66,1% de las importadoras y 62% de las exportadoras.



MECANISMOS DE COBERTURA



De las empresas que usaron instrumentos derivados, se encontró que el forward es el mas utilizado, donde el 75,1% de los encuestados afirmaron haber usado forward de compra y el 18,3% forward de venta. Un forward de divisas es un acuerdo de comprar o vender una cantidad específica de una moneda a un precio determinado en una fecha futura).



Cuando las respuestas se distinguen por grupo, se encuentra que de las firmas que afirmaron haber usado derivados, el 78,5% de los importadores y el 75% de las firmas que no comercian con el exterior usan este mecanismo de compra, mientras que el 58,6% de los exportadores utilizan los de venta.



Con respecto a la encuesta anterior, se observan incrementos en la utilización de forwards de compra y venta para los exportadores y de los importadores netos, en su orden.



Por otra parte, los resultados más recientes muestran estabilidad en el uso de futuros de tasa de cambio en los tres grupos analizados. Otro aspecto importante es la finalidad que persiguen las empresas al emplear derivados como mecanismo de cobertura. La encuesta sugiere que los principales objetivos fueron cubrir compromisos con proveedores (77,5%) y cubrir prestamos financieros (39,4%). Al distinguir por posición de balanza comercial, se encuentra que los importadores netos tienen preferencias similares a las del agregado, mientras que para los exportadores cubrir sus cuentas por cobrar y sus compromisos con proveedores son los motivos principales para usar estos instrumentos.



Las empresas sin comercio exterior, por su parte, cubren sus compromisos en prestamos financieros y arbitran diferenciales de tasa de interés por tipo de moneda. Del otro lado, al indagar sobre la principal razón por la cual algunas empresas no usan derivados de tasa de cambio, a pesar de que están expuestas a riesgo cambiario, se encuentra que los motivos mas importantes son el considerar que esta exposición es baja (19%) y contar con cobertura natural (16,5%). Le siguen, en orden de importancia, considerar que no están expuestas al riesgo cambiario (12,7%), políticas de la casa matriz que impiden utilizarlos (10,4%) y emplear otros mecanismos de cobertura (7,6%). Cuando las respuestas se analizan por grupo expuesto, los encuestados manifiestan lo mismo que el agregado, con la excepción de las empresas sin comercio exterior, donde la opción más señalada fue considerar que no tienen riesgo cambiario (27,5%).



En síntesis, los resultados de la encuesta de riesgo cambiario de junio de 2017 muestran que, frente a lo reportado hace un año, una proporción ligeramente menor de las empresas consultadas está haciendo uso de instrumentos derivados para cubrirse ante el riesgo cambiario.



Adicionalmente, se observa que la mayoría de importadores tuvo preferencia por el uso de estos instrumentos, mientras que la mayor parte de los exportadores y empresas que no tienen comercio con el exterior no los emplean.



Finalmente, las firmas que aseguran haber usado derivados tienen como principal objetivo cubrir diferentes cuentas de balance mientras que la mayoría de firmas que no hicieron uso de estos instrumentos afirma tener una baja o inexistente exposición al riesgo.