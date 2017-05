En Buriticá, Continental Gold construye su mina con la comunidad

El proyecto Buriticá, de la multinacional Continental Gold, es el primer complejo minero en el país que desarrollará el Programa de Encadenamiento Productivo (PEP) para incluir a la comunidad como socio estratégico en su operación desde la construcción hasta la producción.



La mina, que en su fase inicial de 14 años buscará duplicar la producción aurífera de Colombia, y cuya producción comienza en el 2020, pretende a través de esta estrategia demostrar que un proyecto minero puede ir de la mano con lo local y lo regional en un beneficio de doble vía para el fortalecimiento económico.



En diálogo con Portafolio, Mateo Restrepo Villegas, presidente de la minera canadiense en Colombia, explica cómo la comunidad, en un proceso de democratización, hará parte activa de este proyecto cuya tasa diaria de extracción se proyecta en 2.100 toneladas día.



¿Cómo se sincroniza el proyecto Buriticá al Programa de Encade- namiento Productivo?



El proyecto posee su programa de sostenibilidad. Es el ADN de cómo hacemos las cosas en la organización. Va desde altos estándares operacionales diarios, que llamamos minería moderna, hasta la de ser unos socios activos para el desarrollo ambientalmente sostenible en las comunidades donde desarrollamos la actividad.



¿Cuál es la diferencia entre el PEP y un esquema tradicional de proveedores para otros proyectos mineros?



Involucramos a los prestadores de bienes y servicios desde el inicio del proyecto. No, cuando el proyecto ya está maduro. Los integramos al desarrollo del mismo. Son socios estratégicos que hacen parte de la operación desde la construcción hasta la producción. Es un proyecto a largo plazo. Se busca en lo local y lo regional reemplazar las importaciones.



¿Con el PEP desarrollan una estrategia de democratización en la operación de Buriticá?



Sí. El enfoque es de inclusión para el desarrollo local y regional. Ejecutamos una mutua sociedad para el crecimiento económico local y regional. Esto trae unos beneficios significativos más allá de los impuestos y las regalías.



¿Por qué PEP fue articulado al complejo minero?



Es la columna vertebral de la operación. Se busca el mejoramiento continuo en los bienes y servicios que ofrecen los proveedores para que estén acordes con el nivel de operación de la mina. Y que además lleguen a cumplir el mismo nivel de exigencia que se le pide a un contratista. Todo amparado en los estándares de producción sostenible.



¿Por qué el PEP es el primero que se desarrolla en el país para un proyecto minero?



El nivel de encadenamiento para el sector minero es importante, comparado con otros países como Chile, Perú o Brasil, cuyo modelo está adelantando, en Colombia hasta ahora se comienza a dar el primer paso. La tarea es no solo que hagan parte de la operación del complejo, sino que de paso fortalezcan la economía local, regional y nacional a través del ofrecimiento de productos o servicios.



¿Cómo participa la comunidad en el PEP?



Es un frente de trabajo para el desarrollo regional y en el que se opera de forma coordinada con la Cámara de Comercio de Medellín. Se trabaja en dos frentes: primero, identificar proveedores potenciales del proyecto tanto en la fase de construcción, como en la de producción; y segundo, fortalecer con estándares de calidad los bienes y servicios. Vamos desde lo local a lo regional, y de ahí a lo nacional.



¿Con el PEP, los prestadores de bienes y servicios son considerados socios del complejo minero?



Como política consideramos que este proyecto no lo desarrolla solo Continental, también participan los trabajadores, proveedores y contratistas, así como las comunidades locales y regionales.



¿En lo local y lo regional, dónde comenzará a aplicarse el PEP?



Inicialmente se centrará en Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fé de Antioquia. A nivel regional en el occidente de Antioquia. La estrategia es poder entrar a los municipios y regiones para identificar y fortalecer los proveedores de bienes y servicios para que se conviertan en parte de la cadena de suministro del proyecto Buriticá.



¿Cuál es el objetivo con el desarrollo del PEP dentro de las comunidades?



Que los prestadores de bienes y servicios sean la pieza clave en el desarrollo del complejo minero. También que participen directa e indirectamente en el crecimiento productivo de las regiones en el corto, mediano y largo plazo.



Alfonso López Suárez

Medellín