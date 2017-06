En Colombia, bitcoin se utilizaría para cometer actos ilícitos 

archivo particular.

A pesar de que en Colombia el bitcoin no es un medio de pago legalizado, muchas personas están haciendo transacciones con esta moneda virtual.



Así lo advirtió Óscar Moratto, director de la firma consultora Beyond RIsk. El experto señaló que el problema es cuál es el uso que se le va a dar a esa moneda en el país.



Ante esto explicó que la criptomoneda puede ser utilizada en actividades ilícitas como la extorsión, la trata de personas, el microtráfico de drogas o las llamadas pirámides.



El problema radica en que con esta forma de pago virtual es muy difícil hacer seguimiento a las transacciones por lo que puede resultar siendo un gran aliado para los delincuentes. “Un vendedor de drogas, por ejemplo, puede ofrecerles a sus ‘clientes’ la posibilidad de que los pagos los hagan con bitcoines. Igual podría suceder con pagos por prostitución o trabajos forzados, sin que se pueda hacer ningún tipo de seguimiento”, aseguró.



En este mismo sentido dijo que si es complicado a veces comprobar casos de corrupción con monedas físicas y legales con bitcoines se hace mucho más difícil.



Con respecto a las pirámides, el experto advierte que se debe sospechar de alguien que asegure rentabilidades fijas, cuando se trata de un mercado volátil como el de esta criptomoneda.



La volatilidad se da porque es una moneda muy sensible a cualquier tipo de información, como, por ejemplo, la que circula cuando se cometen ilícitos. Así sucedió hace unas pocas semanas cuando miles de computadores en el mundo fueron atacados por un programa maligno llamado Wannacry, para desencriptar las cuentas, los delincuentes exigieron los pagos en bitcoines.



Para el experto lo que se debe hacer es regular los puntos donde se hace el intercambio de dinero físico de esta moneda, porque ahí es donde se pueden detectar los orígenes de las transacciones.