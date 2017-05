En Colombia no hay arroz plástico

El temor por las supuestas importaciones de arroz ‘plástico’ que estarían ingresando al país, al parecer es un acto premeditado en contra del alimento mismo, pues no hay pruebas.



Así lo hizo saber un industrial del sector de la molienda y comercio del cereal ante un video que circula por las redes sociales en las que se ve la supuesta producción de arroz fabricado con polímeros.



(Lea: Creció la producción de arroz mecanizado del país)



“No existe ninguna evidencia en este momento que nos permita intuir la presencia de plástico en el arroz”, afirmó Javier Guzmán, director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) quien informó que la entidad a su cargo ha tomado muestras de arroz en varios sitios del país que han sido procesadas para detectar la presencia de polímeros.



(Lea: Cosecha arrocera ‘varada’ en Casanare: faltan vehículos para transportar la carga)



“Así mismo realizaron pruebas de ADN y el resultado corresponde a arroz comercial de la calidad y cantidad esperada”, concluyó.



Por su parte, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) dijo no reconocer veracidad alguna sobre los videos, señalando que tras el análisis al material publicado, se considera que es una campaña para manipular intereses oscuros.



(Lea: Habrá cosecha récord de arroz)



“El seguimiento permanente que hace el gremio arrocero al mercado colombiano e internacional, indica con claridad que no existen en la actualidad circunstancias que hagan viable el ingreso de arroz chino”, indicó el gremio arrocero, Fedearroz.



Al ser consultado sobre este tema, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, indicó tener la seguridad de que este tipo de productos no están en ningún estante del sector comercial y que el único arroz que entra al país procede de los Estados Unidos, como resultado de las importaciones acordadas en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC)firmado con ese país.



“No hay ni un solo kilo de arroz que haya entrado de manera legal y hasta donde hemos podido comprobar de manera ilegal de otras regiones del mundo”, anotó el funcionario.

Por último, el coronel William Valero, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), indicó a Portafolio que nunca se ha notado la presencia de ese tipo de productos en las incautaciones que ha hecho la entidad hasta ahora.



“El año pasado ingresó arroz de Paraguay, Ecuador y Perú, además del contingente del TLC, producto del que se que se verificó su procedencia”, concluyó el oficial.

La producción de arroz mecanizado en Colombia alcanzó 2'971.975 toneladas de paddy verde, la más alta en la historia del país, informó el Dane.