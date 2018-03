En seis años el PIB del turismo creció 24%

Aunque el turismo no representa ni un 5% del PIB nacional, sí ha mostrado un importante avance en los últimos años.



Según datos del Centro de Información Turística de Colombia, con base en el Dane, la cuenta de hoteles y restaurantes ha tenido un crecimiento de 24% en los últimos seis años, 6,9% por encima del promedio nacional, según los datos a cierre de 2017.



(Lea: Colombia promociona en Berlín el turismo que renace tras los acuerdos de paz)

Sin embargo, el incremento en su participación no ha sido tan significativo, pues en 2012 fue de 2,75% y al cierre del año pasado el aporte fue de 2,91%.



No obstante, Paula Cortés, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), explicó que el aporte de dicha industria es mucho mayor. “Cabe destacar que si se toman en cuenta los costos indirectos del turismo, los cuales agrupan el total de la cadena, como transporte, comercio, etcétera, este porcentaje de participación es mayor y alcanzó el 3,7% en el año 2017, de acuerdo con datos de la World Travel & Turism Council (WTTC)”, explicó la directiva.



(Lea: Con nuevo hotel, Marriott entra al segmento turístico)



Incluso, destacó que el turismo en Colombia ha mostrado una tendencia positiva, que inició en los últimos cuatro años.



“Factores decisivos como el repunte de la economía y otros procesos políticos que favorecieron la imagen del país como destino turístico, le han permitido tales resultados, pues según datos del Dane, en el 2017 este sector presentó un crecimiento del 1,6% respecto al año 2016, logrando una participación del 2,9% en el PIB nacional”, ratificó la directiva.



(Lea: El Ministerio de Comercio reglamenta el uso de Marca de la Certificación de Calidad Turística)



Muestra de ese buen rendimiento son los datos, por ejemplo, de la llegada de turistas extranjeros que en el año anterior que fue de 6,5 millones de personas, lo que significó un aumento del 28% respecto al 2016. Y la cifra luce mucho más alta si se compara con el incremento que tuvo este indicador en el promedio mundial, que fue de 7%.



“Entre los factores que han influido en el logro de estos buenos resultados podemos destacar las nuevas condiciones de seguridad del país, derivadas del proceso de paz con las Farc, así como los avances en infraestructura y la solidez económica, que han mejorado la confianza internacional y reducido el índice de Riesgo País”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez en días pasados.



Por eso es que a nivel internacional el país está comenzando a ser más atractivo. Por ejemplo, esta semana durante una de las ferias más importantes de turismo, la IBT Berlín, la Organización Green Destinations reconoció a la Laguna de Tota en Boyacá como Destino sostenible en la categoría ‘Lo mejor del planeta’ de la región de Las Américas.



Por eso es que Felipe Jaramillo, presidente de ProColonbia aseguró que “además de ser un reconocimiento para el departamento, es un llamado especial para que todas las regiones del país postulen iniciativas parecidas que deriven en la atracción de más turistas. El potencial es enorme. Solo en el último año, la Unión Europea aumentó la llegada de viajeros en un 11,8% con respecto al 2016, siendo los productos de naturaleza los más apetecidos por esta región”, explicó el directivo.



LOS RETOS



De acuerdo con Paula Cortés, uno de los retos que tiene la industria turística para los próximos años es mantenerse en una tendencia positiva.



“Alcanzar tal dinámica de crecimiento se logró gracias a factores sociales, políticos y económicos que favorecieron la imagen de Colombia en el escenario internacional, convirtiéndola tanto en un país atractivo para conocer, por parte de visitantes extranjeros, como un país apto y seguro para ser recorrido por los propios colombianos”, comentó la representante de Anato.



De igual manera, Cortés señaló que el otro desafío se centra en incrementar la participación de 2,9% en el turismo y llevarla a niveles comparables con otros países de la región y el mundo. “Eso se debe alcanzar optimizando la infraestructura del sector, capacitando el personal para que logre estándares de servicio internacional y por supuesto, garantizando la seguridad de quienes nos visitan, todo en aras de alcanzar altos niveles de productividad que permitan incrementar la participación del sector en el PIB nacional”, concluyó.



ENTRADA DE DIVISAS EN LA INDUSTRIA AUMENTARON 5,4%



En 2017, el ingreso de divisas al país por concepto de turismo creció 5,4% frente al 2016, según datos del Banco de la República. De acuerdo con la cuenta de viajes y transporte de pasajeros, Colombia logró el año pasado ingresos por US$5.787 millones -la más alta en la historia del país-, mientras que en el 2016 alcanzó los US$5.490 millones, cifra entregada por el Banco de la República, después de que realizó ajustes al monto provisional (US$5.688 millones).



El ingreso de divisas por turismo en el 2017 anotó un incremento del 68% frente a las que generaba el sector en Colombia en 2010 (US$3.440 millones) y representa el 78% del total de las exportaciones de servicios. “Estas cifras ratifican que el turismo es un motor de desarrollo para el país. Somos una nación cada más atractiva para los visitantes extranjeros. Ahora debemos continuar consolidando nuestra oferta turística y haciendo esta industria cada vez más sostenible”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.



Según el Mincit, Colombia queda enrutada para lograr la meta establecida por el Gobierno para este año: la generación de US$6.000 millones en divisas por concepto de turismo.